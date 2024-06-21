أجابت وزارة الإسكان السعودية على تساؤل متى موعد صرف الدعم السكني شهر يونيو 2024؟، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يتطلع المستفيدين إلى معرفة موعد الصرف بشكل دقيق وهل هناك تغيير في الصرف أم سيتم الإيداع على النحو المعتاد، علماً بأن ذلك الدعم هو إحدى صور التضامن الاجتماعي الموجه من وزارة الإسكان لجميع الحاصلين على الجنسية السعودية شرط تطابق شروط الاستحقاق.

متى موعد صرف الدعم السكني شهر يونيو 2024؟

أشارت وزارة الإسكان السعودية إلى عدم وجود أي مستجدات في ايداع الدعم الخاص بشهر يونيو الجاري، حيث يتم الإيداع في صباح اليوم الرابع والعشرين في الشهر الميلادي بدون تبكير ولا ترحيل، ويوافق ذلك اليوم يوم الاثنين المقبل، أي متبقي على الإيداع ما يقارب 3 أيام فقط.

والجدير بالذكر أن ذلك التاريخ يوافق اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة الهجري من عام 1445.

شروط الاستفادة من الدعم السكني

يمكن الاستفادة من دعم برنامج سكني في حال تطابق الشروط التالية: