noow|..استعلام سكني برقم الهوية موقع وزارة الإسكان+موعد صرف لانخصصات شهر يونيو 2024

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن خدمة استعلام سكني ويمكن لجميع المواطنين أن يقومو بالاستعلام عن كافة المنتجات التي تقوم الوزارة بتوفيرها والتي تخص الدعم السكني بمواطني المملكة العربية السعودية، وحتى تتعرف على كافة الخطوات اللازمة للاستعلام عن الدعم السكني، تابعوا معنا السطور التالية بالمقال.

خطوات استعلام سكني برقم الهوية بالسعودية

وحتى تتمكن من استعلام سكني برقم الهوية، يمكنك اتباع تلك الخطوات البسيطة، وهي كالتالي:

قم بتسجيل دخولك لمنصة سكني على الانترنت.

ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالخدمات الإلكترونية.

وبعدها قم بالضغط على الزر الخاص بحالة استحقاق الدعم السكني باستخدام رقم الهوية.

ثم قم بإدخال رقم هويتك الوطنية، وقم بإدخال الرقم المرئي، وقم باختيار الزر الخاص بالاستعلام.

وفي حالة كنت من المؤهلين للحصول على الدعم السكني، ستظهر شكل الأهلية بلون أخضر، وبذلك تكون قد قمت بكافة الخطوات اللازمة للدعم السكني.

الشروط اللازمة للتقديم بالدعم السكني

وتوجد عدة شروط يجب أن تتوفر في الراغبين بالتقدم للدعم السكني بالمملكة العربية السعودية، يلزم توفر تلك الشروط، وهي كالتالي: