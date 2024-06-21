ذُركـ الاستعلام عن نتائج البيام في الجزائر 2024 بالاسم فقط .. أعرف نتيجتك حالًا “هنـــا”

الكثير من الطلبة والطالبات يتساءلون عن كيفية الاستعلام عن نتائج البيام في الجزائر ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن لهم أن يقوموا بالاستعلام عن تلك النتائج بكل سهولة ويسر بصورة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت فقد تم توفير تلك الخدمة من جانب وزارة التربية والتعليم الجزائرية لكافة الطلبة والطالبات الجزائريين، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم كيفية الحصول على تلك النتيجة.

الاستعلام عن نتائج البيام في الجزائر

من الممكن الآن أن يتم الاستعلام عن نتائج البيام بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي الخاص بالاستعلام المخصص من جانب وزارة التربية والتعليم الجزائرية لجميع الطلاب والطالبات الذين يريدون أن يستعلموا عن نتيجتهم وذلك بالسير على الخطوات التالية:

الانتقال الى الموقع الالكتروني الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال النقر على هذا الرابط.

كتابة رقم القومي المتعلق بالطالب بشكل صحيح.

إدخال الرمز السري الخاص بالطالب.

انتقاء زر الخدمات ومن ثم ايقونة النتائج.

الضغط على ايقونة استعراض نتائج شهادة التعليم المتوسط.

كتابة كل البيانات عرض النتائج.

موعد ظهور نتائج البيام الجزائر 2024

بعدما قام السيد عبد الحكيم بلعابد وهو يكون وزير التربية والتعليم في دولة الجزائر بالكشف عن موعد ظهور نتائج البيام والتي كانت في يوم الثلاثاء الثلاثاء الذي سيكون موافق الخامس والعشرون من يونيو 2024، ومن ثم تم تأجيلها ليوم السبت الذي سيكون موافق التاسع والعشرون من يونيو 2024 قام بالتأكيد على أن ذلك التأخير يكون في خدمة مصلحة الطلاب، إذ أنه قام بالإشارة لأن عملية التصحيح والتدقيق تسير بدقة تامة لكي لا يكون هناك أي ظلم للطلاب.