صدرت الآن .. نتائج الثالث متوسط العراق 2024 عموم المحافظات “هنـــا” بالاسم فقط

يستمر تساؤل الكثير من الأشخاص من الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور عن كيفية الاستعلام عن النتيجة التي تتعلق بهم، فمن الممكن لهم ذلك بالسير على سلسلة من الخطوات البسيطة التي سوف نقوم بتوضيحها لكم فيما يلي في مقالنا هذا لتتمكنوا من الحصول عليها فور إعلان الوزارة عنها على موقعها الرسمي.

نتائج الثالث متوسط العراق

الآن يكون من السهل على الطلاب الذين يكونوا بالصف الثالث المتوسط استخراج النتيجة المتعلقة بهم بسهولة عقب السير على سلسلة الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: التوجه لموقع الوزارة الرسمي، من هنا.

الخطوة الثانية: اختيار خيار “نتائج الطلاب”.

الخطوة الثالثة: اختيار الصف الدراسي وهو “الثالث المتوسط”.

الخطوة الرابعة: إدخال الرقم الامتحاني للطالب.

الخطوة الأخيرة: النقر على أيقونة “استعلم”، وبعدها ستظهر النتيجة أمام الطالب بكل سهولة ويسر.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط

حتى الآن لم تظهر نتيجة الثالث متوسط العراق، ويظل الطلاب يتساءلون عن موعد ظهورها، وقد قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإشارة إلى أن تلك النتيجة ستظهر قريبًا لكافة الطلبة والطالبات، وزعليهم الانتظار إلى أن تظهر، ومن الجدير بالذكر أن تلك النتيجة تكون من أبرز النتائج وأهمها التي يترقبها الطلاب الآن، وتنوه الوزارة أن النتيجة ستظهر قريبًا للطلاب.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

بينت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الثالث متوسط للعام الجاري 2024 من الممكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وهو موقع نتائجنا التعليمي والرسمي، فقط انقر هنا، وستستطيع الحصول على نتيجتك في الحال.