مدارس فنية تقبل من مجموع 200 درجة .. ابعد تمامًا عن صعوبة الثانوية العامة!

يظل البحث مستمر من جانب كثير من الأشخاص عن مدارس فنية تقبل من مجموع 200 درجة فبعد أن ظهرت النتيجة الخاصة بالصف الثالث الاعدادي يرتفع البحث من جانب الطلبة والطالبات في هذا الوقت الحالي عن كل ما يخص المدارس الثانوية بعد الإعدادية، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص تلك المدارس الفنية التي تقبل من المجموع 200 درجة.

مدارس فنية تقبل من مجموع 200 درجة

توجد الكثير من المدارس التي تقبل من مجموع 200 درجة بعد الاعداديه من ضمنها المدارس الخاصة التي من بينها اكاديمية الهندسة والتكنولوجيا كذلك أن مدة الدراسة بها تكون خمس سنوات وتشتمل على قسمين الحاسبات والالكترونيات، ويمكن أن تؤهل الطالب لدخول كليات الهندسة وتوجد في منطقة العزبة البيضاء بالتحديد شارع مدرسة الأورمان و تقوم بقبول الطلبة والطالبات الذين يكونوا حاصلين على حوالي 180 درجة.

مدارس أخرى تقبل من مجموع 200 درجة

توجد مدارس تقبل من مجموع 200 درجة عقب الإعدادية من ضمنها، دبلومات الفنية التي تكون نظام ثلاث سنوات في جميع المحافظات وهي الصناعي والتجاري والزراعي وتوجد اقسام في مدارس البنات تقوم بقبول مجموع أقل من 200 مثل أقسام التجميل في المدارس التجارية في حين تنتشر هذه المدارس في جميع المحافظات وتوجد بعض الأقسام بمدارس مبارك كول تقوم بقبول الطلبة والطالبات الذين حصلوا على اقل من 200 درجة، وذلك على سبيل المثال أقسام فني بلاستيك بالإضافة إلى ميكانيكا.