طريقة تسجيل جديد في نظام نور 1446+موعد نهاية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بالكشف عن طريقة تسجيل جديد في نظام نور للطلاب الجدد لعام 1446ه‍، وذلك بالصف الأول الابتدائي حيث يستطيع ولي الأمر بالضغط على الرابط وبعدها يتم كتابة بيانات الطالب، وبعدها يتم ولي الأمر باتباع التعليمات المؤهلة للتسجيل كطالب جديد، وحتى تتمكن من التعرف على الخطوات اللازمة لتسجيل الجديد بنظام نور، قم باتباع تلك الخطوات بالسطور التالية بالمقال.

خطوات تسجيل جديد في نظام نور لعام 1446ه‍

وحتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل جديد في نظام نور لعام 1446ه‍، فنظام نور يقوم بتوفير عدة خدمات تعليمية تابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وحتى يتمكن أولياء الأمور من التسجيل لأبنائهم بالصف الأول الابتدائي، وهي كالتالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور.

ثم قم بتسجيل دخولك للموقع للحساب الخاص بك كولي الأمر، وفي حالة عدم وجود حساب قم بإنشاء حساب جديد لك.

وقم بكتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب الجديد، مع كتابة البينات بكل دقة.

وقم بكتابة رقم الهوية الوطنية، مع ضرورة كتابة الصلة ما بين الطالب وبين مقدم الطلب.

ثم قم بكتابة المدرسة التي يريد الطالب ان يلتحق بها.

وبعدها قم بتدوين كافة البيانات التابعة لولي الأمر.

وقم بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة.

وبعدها قم بالموافقة على كافة الشروط المطلوبة.

ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالتسجيل على المنصة.

ما هو الموعد الذي سينتهي فيه التسجيل للطلاب الجدد بالاول الابتدائي؟

منصة نور تقوم باستقبال الطلبات الخاصة بتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي لعام 1446ه‍، على أن يستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من العام الهجري الجديد، وتقوم كافة الجهات بالوزارة بتوفير العدد من الخدمات التي تسهل على اولياء الأمور عمليات التسجيل.