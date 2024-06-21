تنسيقها من 140-200 درجة!! .. أفضل مدارس بدائل الثانوية العامة 2024 “ليها مستقبل باهر

هناك كثير من الطلاب يتساءلون عن مدارس بدائل الثانوية العامة، بالتحديد بعدما تم ظهور النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي في كل المحافظات في مصر المختلفة، فيرغب الطلبة والطالبات في التعرف على تلك المدارس الثانوية التي يمكنهم الالتحاق بها، وفيما يلي سوف نوضح لكم بدائل الثانوية العامة.

مدارس بدائل الثانوية العامة

كثير من الطلبة والطالبات الآن يرغبون في التعرف على مدارس بدائل الثانوية العامة، فمن الممكن لكل الطلبة والطالبات بالصف الثالث الإعدادي أن يلتحقوا بمدارس الثانوية التجارية، وكذلك مدارس الثانوي الصناعي، وغيرهم من المدارس الأخرى التي تكون بديلةى عن الثانوية العامة، وذلك كالثانوي الفندقي.

مدارس تقبل من 200 درجة بعد الإعدادية

مدارس البترول تكون من افضل خيار لطلبه وطالبات الاعداديه وبعد المدارس تقوم بقبول من مجموعه 200 درجه بعد الاعداديه وهي مدارس الاسكندريه الثلاثه وتلك المدارس تقوم بقبول الصف الثالث الاعدادي ولكن لابد ان لا يقل سن الطالب عن 15 سنه وان ينجح في جميع الاختبارات وتلك المدارس تقوم بتاهيل الخريجين الى سوق العمل.

كذلك ان مدرسه غبور للسيارات من بين المدارس التي تقبل مجموع 200 درجه عقب الاعدادية، إذ أنها تكون مدرسة تعليم مزدوج وتقوم بتطبيق المناهج الالمانيه وتقوم بمنح ثلاث شهادات معتمده ألا وهي مدرسة متخصصة بالسيارات تقوم بقبول الأشخاص الذين حصلوا على 180 درجة كحد ادنى إلى 200 درجة، وتقوم بتاهيل الخليج الى سوق العمل المتعلق بالسيارات لكن لابد من ان يكون الانجليزي اللغه الاجنبيه الاولى.