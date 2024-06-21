moe-ye.net نتائج التاسع اليمن 2024 في صنعاء عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية في جميع المحافظات

نتائج التاسع اليمن 2024، حالة من التوتر والقلق يعيشها الطلاب في انتظار الكشف عن نتائج التاسع اليمن 2024 في صنعاء عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية على احر من الجمر ليتعرفوا على درجاتهم بالتفصيل، وكانت الامتحانات قد انتهت في شهر مايو الماضي قبل حلول عيد الاضحى مما يجعلنا نجزم بأن أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد استغرقت وقت طويل جدا، لذا فقد أكدت الوزارة أن النتائج قد اوشكت على الظهور بعد أن تم الانتهاء من جزء كبير من اعمال التصحيح، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، فتابعونا.

نتائج التاسع اليمن 2024

وقد افادت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن موعد الاعلان عن نتائج التاسع اليمن 2024 قد اقترب خاصة وأن أعمال التصحيح قد أوشكت على الانتهاء، مؤكدة أن سبب التأخير في صدور النتائج يرجع إلى تأني الجهات المختصة في اعمال التصحيح ورصد الدرجات بعناية ليحصل كل طالب على حقه وللتأكد من صحة النتائج وعدم وجود أي أخطاء قد تعرض الطالب للظلم، كما أن اعمال التصحيح قد توقفت خلال فترة الاحتفال بعيد الاضحى، ولكن حاليا جاري العمل على استئناف اعمال التصحيح والتي اوشكت على الانتهاء في كافة الإدارات التعليمية، وقد وفرت الوزارة رابط رسمي للكشف عن النتيجة اونلاين كعادة كل عام، حيث يمكنك الحصول على النتيجة فور ظهورها عبر موقع وزارة التعليم، أو من خلال الرسائل النصية على رقم 161، والذي تم إتاحته للتعرف على النتائج عبر الهاتف من خلال إرسال رقم الجلوس.

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

ويمكنك الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس عبر موقع الوزارة، فقط اتبع ما يلي: