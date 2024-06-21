رسميًا .. عودة امتحانات الثانوية العامة بعد العيد وحقيقة تمديد الإجازة الرسمية 2024 ! أعرف التفاصيل

يهتم العديد من الطلبة والطالبات بالثانوية العامة بالتعرف على تاريخ عوده امتحانات الثانويه العامه بعد إجازة العيد ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بالإشارة إلى كافة التفاصيل التي تخص امتحانات الثانوية العامة، وعودتها بعد عيد الأضحى المبارك حيث ان العيد قد بدأ في يوم 16 يونيو 2024، وفيما يلي سوف نوضح لكم الموعد الذي سيتم فيه استكمال امتحانات العيد.

عودة امتحانات الثانوية العامة بعد العيد

من المفترض أن يقوم الطلبة والطالبات بتأدية امتحان اللغة العربية في يوم السبت الذي سيكون موافق الثاني والعشرون من شهر يونيو 2024م، في حين أن امتحان مادة اللغة الأجنبية سيكون في يوم الثلاثاء الذي سيكون يوافق الخامس والعشرين من شهر يونيو 2024م، كما أن امتحان الفيزياء سيكون في يوم السبت التاسع والعشرون من شهر يونيو 2024م، كذلك أن امتحان التاريخ سيكون في يوم 2 يوليو 2024م، وامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الثانوية العامة

تبعًا جدول امتحانات الثانوية العامة، فإنه في يوم السبت الذي سيكون موافق السادس من يوليو 2024 سيكون امتحان الكيمياء، وكذلك الجغرافيا، وفي يوم الأربعاء الموافق العاشر من يوليو 2024 سيكون امتحان مادة الجيولوجيا وكذلك الجبر والهندسة والجغرافيا، وعلم النفس والاجتماع، في حين أن امتحان التفاضل والتكامل سيكون في يوم السبت الثالث عشر من يوليو 2024م، والأحياء، وكذلك الاستاتيكا، في يوم الأربعاء الذي سوف يكون موافق 17 يونيو امتحان الديناميكا وبعدها امتحان الديناميكا في 20 يوليو 2024م.