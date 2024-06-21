سجل فورا من هنا.. خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر… سجل واستلم حالا

يعد مشروع سكنات عدل 3 واحدا من البرامج الرئيسية الهادفة إلى توفير سكن مدعوم وميسر للمواطنين، حيث يتيح هذا البرنامج للمواطنين الفرصة للحصول على وحدات سكنية بشروط سهلة ومناسبة، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة تلبي احتياجات جميع الفئات الاجتماعية، يتم الالتحاق بالبرنامج عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة عدل، حيث يجب على المهتمين تقديم مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة للتأهل والاستفادة من هذه الفرصة السكنية.
سكنات عدل 3
يستهدف برنامج سكنات عدل 3 دعم جهود الدولة في تحسين البنية التحتية السكنية، ويأتي كجزء من الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير سكن ميسر للجميع، مع التركيز على العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، يتيح البرنامج الفرصة للراغبين في امتلاك سكن خاص بهم ضمن إطار ميسر ومنظم، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحسين نوعية الحياة.
خطوات التسجيل في سكنات عدل 3
- افتح متصفح الإنترنت الخاص بك وادخل عنوان موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل المخصص لبرنامج سكنات عدل 3.
- بعد الوصول إلى الموقع، سوف تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة عدل.
- بمجرد تسجيل الدخول إلى الموقع، ابحث في الصفحة الرئيسية عن أيقونة أو رابط مخصص للتسجيل في برنامج سكنات عدل 3.
- سوف تظهر لك قائمة تحتوي على جميع الولايات المتاحة في البرنامج، اختر الولاية التي ترغب في الحصول على وحدة سكنية فيها بعناية، .
- املأ الاستمارة الإلكترونية بجميع البيانات المطلوبة بدقة وشفافية، تشمل هذه البيانات معلومات شخصية مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد، وكذلك معلومات مالية مثل الدخل الشهري والمعلومات المصرفية.
- يجب إرفاق مجموعة من الوثائق الرسمية التي تثبت صحة المعلومات المدخلة في الاستمارة، من بين هذه الوثائق، صورة الهوية الوطنية، شهادات الدخل، وشهادات الحالة المدنية أو العائلية.
- بعد التأكد من اكتمال جميع المعلومات وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، قم بمراجعة جميع البيانات مرة أخرى للتأكد من دقتها وصحتها.
- بعدها، اضغط على أيقونة تسجيل لإرسال طلبك وتسجيلك في برنامج سكنات عدل 3.