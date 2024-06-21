طلعها nataegna.net نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 العراق

في الوقت الحالي مازالت أعمال التصحيح والمراجعة مستمرة في مختلف المديريات المعنية بتصحيح أوراق امتحانات الثالث متوسط الدور الأول، حتى أن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي لكي يتم العمل على إخراج هذه الكشوفات المعنية بالنتائج في أقرب وقت، مما يتمكن كافة الطلاب في الحصول على نتائجهم ومعرفة درجاتهم التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، التي تعتبر من أكثر المراحل الهامة للطلاب.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أما عن الإجراءات الخاصة بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية التي تعتبر أكثر أهمية، بإتباع الخطوات الأتيه:-

أن تتقدم إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني عبر الإنترنت.

ثم يتم الإنتقال خانة عرض “النتائج”.

مع اختيار المرحلة الدراسية سواء كانت الثالث أو السادس وفقًا لما ترغب في الإستعلام عنه.

مع تدوين معلومات الطالب.

النقر على زر “تنزيل”.

لتقوم بعرض جميع الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط دور أول.

تقديم طلب اعتراض على نتائج الثالث متوسط دور أول بالعراق

وبعد أن تتعرف على كافة كشوفات نتائج الثالث المتوسط الدور الأول، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، يمكنك اتباع الخطوات الأتية لتقديم طلب اعتراض على المادة الراغب في تحسينها، وفقًا لما يلي:-