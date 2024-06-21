“استعلم من هنا”.. خطوات معرفة نتائج الثالث المتوسط 2024 عبر نتائجنا للدور الأول في العراق وموعد ظهور النتيجة

يرغب جميع طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق في معرفة موعد ظهور نتائجهم، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية تنويها حول هذا الموعد، حيث أعلنت الوزارة العراقية رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول الذي يعيش فيه طلاب الثالث المتوسط حالة من التوتر والقلق في الوقت الحالي بعد نهاية فترة الامتحانات في الأسبوع الماضي، حيث تهم هذه المرحلة جميع الطلاب في العراق لأنها تؤثر بشكل كبير على مسيرتهم الدراسية.

نتائج الثالث متوسط 2024

بسبب البحث المستمر عن نتائج الثالث متوسط 2024 في العراق، يجدر بالذكر أن الاستعدادات النهائية جارية حاليا لتحميل نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد أكدت الوزارة أن جميع نتائج الطلاب ستكون متاحة إلكترونيا بالاسم الرباعي والرقم الامتحاني، وذلك بعد استكمال جميع أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات.

خطوات معرفة نتائج الثالث المتوسط 2024 للدور الأول في العراق

الآن يمكن الاطلاع على خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024، الدور الأول في العراق، وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والتي جاءت كما يلي:

الدخول إلى موقع من خلال موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية.

اختر أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

عليك إدخال اسمك الرباعي في الحقل المخصص لذلك.

بعد ذلك، حدد المحافظة التي تنتمي إليها في الأيقونة المخصصة لذلك، ثم أدخل رقم الامتحان الخاص بك في المكان المخصص له وانقر.

الضغط على أيقونة الاستعلام لكي تظهر النتائج مباشرة أمامك.

موعد صدور نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول لعام 2024

تظهر نتائج الصف الثالث المتوسط بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات العام الدراسي 2024، بعد بضعة أيام من انتهاء الامتحانات سيتم الإعلان عن النتائج مباشرة، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عملية تصحيح الامتحانات ومراجعتها لن تستغرق أكثرمن 10 أيام.