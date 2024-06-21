هتقبض بالزيادة.. صرف معاشات المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة.. ما هي الحقيقة وطريقة الاستعلام عن المعاش؟!

بينت وزارة المالية العراقية أنها حددت موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024، وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات كثيرة بين المواطنين حول معرفة الوقت الدقيق لصرف الراتب، خاصة مع التأكيد من الوزارة على الالتزام بالموعد المحدد للصرف، كما أكدت الوزارة على تنفيذ زيادة مالية بقيمة 100 ألف دينار عراقي للمتقاعدين في مختلف أنحاء البلاد، وذلك كجزء من جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهونها، وتوفير معيشة كريمة لهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار العالمية.

ما هي خطوات الاستعلام عن المعاش

بعد الانتقال إلى موقع وزارة المالية العراقية، يطلب منك إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

بعد تقديم كافة البيانات المطلوبة، يتم النقر على زر استعلام.

بعد ذلك، سوف تظهر جميع التفاصيل والمعلومات المتعلقة بصرف الراتب بما في ذلك الزيادة الجديدة.

رواتب المتقاعدين في العراق

وزارة المالية في العراق أوضحت أنها ستباشر بصرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وأشارت إلى أن صرف رواتب شهر يوليو القادم لعام 2024 سيكون في يوم الاثنين الأول من يوليو أو يوم 25 من ذي الحجة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية لتحسين الظروف الاقتصادية للمتقاعدين بشكل عام. وتم الإعلان عن خطة لتقديم زيادة بقيمة 100 ألف دينار لجميع المتقاعدين وفقا لمعايير محددة، لكن لم يتم تحديد موعد تطبيق هذه الزيادة بعد، ومن المقرر صرفها للمستفيدين فور الحصول على الموافقة على القرار.