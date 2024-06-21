نزلها pdf.. رابط منصة مظلتي للحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

منصة مظلتي هي منصة إلكترونية تأسست في العراق بهدف دعم رواد الأعمال والشباب المبدعين في تحقيق أفكارهم ومشاريعهم، توفر المنصة فرصا للتعلم والتدريب والدعم المالي للمشاريع الناشئة عبر برامج متنوعة تشمل التدريب الفني، وورش العمل، والمسابقات الريادية، تعمل مظلتي أيضا على بناء شبكة من الخبراء والمستشارين لمساعدة الشباب على تطوير فكرهم الريادي وتحقيق نجاحات مستدامة في سوق العمل العراقي.

الاوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

صورة رسمية من البطاقة الشخصية. صورة البطاقة التموينية صورة البطاقة الانتخابية. صورة السجل المدني للمتقدم.

نتائج الرعايه الاجتماعية

العديد من المواطنين العراقيين يقومون بالبحث المتكرر عن منصة “مظلتي” للاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدورة الأخيرة لعام 2024. للقيام بذلك، يتعين على الأفراد اتباع الخطوات التالية: