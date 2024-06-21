نزلها pdf.. رابط منصة مظلتي للحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

منصة مظلتي هي منصة إلكترونية تأسست في العراق بهدف دعم رواد الأعمال والشباب المبدعين في تحقيق أفكارهم ومشاريعهم، توفر المنصة فرصا للتعلم والتدريب والدعم المالي للمشاريع الناشئة عبر برامج متنوعة تشمل التدريب الفني، وورش العمل، والمسابقات الريادية، تعمل مظلتي أيضا على بناء شبكة من الخبراء والمستشارين لمساعدة الشباب على تطوير فكرهم الريادي وتحقيق نجاحات مستدامة في سوق العمل العراقي.
الاوراق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية
- صورة رسمية من البطاقة الشخصية.
- صورة البطاقة التموينية
- صورة البطاقة الانتخابية.
- صورة السجل المدني للمتقدم.
نتائج الرعايه الاجتماعية
العديد من المواطنين العراقيين يقومون بالبحث المتكرر عن منصة “مظلتي” للاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدورة الأخيرة لعام 2024. للقيام بذلك، يتعين على الأفراد اتباع الخطوات التالية:
- أولا، يتوجب على المستخدم زيارة الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” الإلكترونية وتسجيل الدخول.
- بعد تسجيل الدخول، يمكنهم اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدورة الأخيرة لعام 2024.
- يجب عليهم تحديد الوجبة التي يرغبون في الاطلاع على تفاصيلها.
- ثم يختارون المحافظة المناسبة لهم.
- يجب على المستخدمين إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
- بعد ذلك، يقومون بالنقر على أيقونة “استعلام” لبدء عملية البحث.
- يتم انتظار بضع ثوان حتى يظهر اسم المستفيد مع نتيجة القبول أو الرفض.
- يتمكنون أيضا من تحميل أسماء المستفيدين بصيغة PDF بعد الانتهاء من العملية.
- هذه الخطوات تسهل على المواطنين العراقيين الوصول إلى المعلومات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بطريقة مباشرة ومنظمة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية.