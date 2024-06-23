“وزارة التربية والتعليم”.. تعلن رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 اليمن yemenexam

يشغل بال آلاف الطلاب والطالبات موعد نتائج التاسع اليمن 2024 في كافة المحافظات باليمن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة قبل عيد الأضحى المبارك، لكن تم التأجيل بسبب عدم الانتهاء من أعمال الكنترول ورصد الدرجات، لازالت مستمرة حتى الآن وفي هذا السياق دعونا نتعرف على أحدث أخبار وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الصف التاسع 2024

وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الصف التاسع 2024

ينتظر الطلاب وقت ظهور نتائج التاسع اليمن 2024 عبر موقع وزارة التعليم اليمنية بشكل إلكتروني سيكون خلال الأيام القادمة، حيث اقتراب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف ومن المتوقع أن يعقد السيد وزير التعليم مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للإعلان عن نتائج الصف التاسع اليمن.

طريقة استخراج نتائج التاسع اليمن 2024

يستطيع جميع الطلاب والطالبات في اليمن الاستعلام عن النتائج من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

في البداية يجب الذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم قم بتحديد خيار نتائج الطلاب من القائمة الرئيسية.

يليه اختيار نتائج الصف التاسع الدور الأول 2024.

قم بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب رباعي.

اضغط على زر عرض النتيجة.

بذلك ستظهر أمامك كافة الدرجات لجميع المواد فور ظهورها وأيضا المجموع الكلي.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم اليمنية للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن عن النتائج عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة من خلال تنفيذ الخطوات الآتية: