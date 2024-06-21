موقع ناجح “ملازمنا” .. لينك نتائج الثالث متوسط 2024 بابل – صلاح الدين – النجف – واسط – كربلاء

نتائج الثالث متوسط العراق متى تعلن لقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 بشكل إلكتروني وايضاً مركزي عبر الموقع الوزاري، والتي لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد رسمي لظهور النتيجة في العراق، كما أشارت وزارة التربية إلى وجود متابعة يومياً عبر لجان متخصصة من وزارة التربية والتعليم وآلية تصحيح الامتحانات في كافة المراكز بالمديريات التعليمية بجميع المحافظات المختلفة في العراق.

نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق

طبقا إلى الخطة الزمنية التي أعدتها وزارة التربية بشأن موعد ظهور نتائج مراحل الدراسة المتوسطة أعلن الوزير التربية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات مباشرة، ولقد تعدى عدد الطلبة والطالبات إلي تسعمائة ألف طالب بكافة محافظات العراق، لذلك يتطلب هذا العدد الكبير إلى الوقت الكافي لاستكمال عملية فحص الاختبارات، حيث تعمل الوزارة على إتاحة كافة متطلبات مراكز الفحص، ووفقا لذلك تسيير عملية مراجعة وتصحيح الدفاتر الامتحانية بدقة عالية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول

فيما يلي عدد من الخطوات لطريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول في كافة محافظات العراق المتخلفة والتي تكون كما يلي: