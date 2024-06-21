نزلها بأقوى إشارة وفرح أطفالك.. تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah baby 2024 آخر تحديث علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

حصلت قناة طيور الجنة على شعبية كبيرة من قبل الكثير من المشاهدين، ولذلك تم تصنيفها من ضمن أفضل القنوات الفضائية التي تبث باقة رائعة من البرامج المثيرة والرائعة، فمنذ أن تم إصدارها على أجهزة التلفاز وهي تحرض على تقديم محتوي مفيد للأطفال يمكنهم من تنمية الكثيرمن العقائد والمهارات سواء كانت كلامية أو عقلية كما أنها تساعد الوالدين في تربية الأبناء على القواعد الإسلامية الصحيحة، بالإضافة إلى أنها تقوم بعرض برامج ترفيه من أجل أن يستمتع الأطفال بمشاهدتها ويتساءل البعض عن تردد قناة طيور الجنة وسوف نقوم بتعرف عليه في هذا المقال.

تردد قناة طيور الجنة

طيور الجنه تعد واحدة من القنوات الفضائية التي تعرض عدد كبير من البرامج المتنوعة والمثيرة التي تجذب أنظار الكبار والصغار لها ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن التردد الخاص بها وسوف نقوم بذكر في النقاط التالية:

تردد قناة طيور الجنة على (القمر الصناعي نايل سات)

التردد الخاص بالقناة هو: 11258

بينما يكون الاستقطاب لقناة الجنه: “أفقي”

معامل تصويب الخطأ هو: ¾

على عكس نسبة الترميز:27500.

تردد القناة على (القمر الصناعي عرب سات)

التردد التابع القناة هو: 11396

على عكس الاتجاة يكون: عمودي

ويصل معدل الترميز إلى: 27500

معامل تصحيح الأخطاء: ¾

خطوات تحميل قناة طيور الجنة على الرسيفر

لكي تتمتع بمشاهدة طيور الجنه على الجهاز الخاص بك من خلال تحميلها على جهازك وإدخال تردد قناة طيور الجنة سوف تتمكن من الحصول عليها ولكن يتطلب هذا مجموعة من المعلومات وهي كالتالي: