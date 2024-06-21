هسة.. pdf نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول عموم العراق عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني

كشفت وزارة التربية العراقية، موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول في عموم العراق، وذلك عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني، حيث يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الثالث المتوسط للعام الحالي، لمعرفة موعد إعلان النتائج بشكل نهائي، وكذلك كيفية الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها واعتمادها بشكل رسمي.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الاول، وأكدت إنه سيتم الإعلان عن النتيجة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة لدرجات الطلاب، والتي يشرف عليها عدد كبير من المعلمين والمتخصصين، بإشراف مباشر من الدكتور الوزير، ليحصل بذلك كل طالب على حقه.

كما إنه من المقرر إعلان نتائج الشهادة المتوسطة الدور الأول، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، في جميع المحافظات وكذلك عبر موقع نتائجنا، بعد اعتماد السيد الوزير من الكشوفات النهائية للنتائج، وفور ظهورها يمكن استخراجها بالرقم الامتحاني للطالب، وستقوم الوزارة بالكشف عن النتيجة في بيان رسمي والإعلان أيضا عن أسماء الأوائل عبر قنواتها الرسمية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024

فيما إنه يوجد عدد من خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024، عبر موقع نتائجنا الإلكتروني من خلال اتباع النقاط التالية: