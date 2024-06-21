APK تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 ضد الحظر WhatsApp GB إضافات جديدة تبهر الجميع – سابق الكل في المعرفة

يعتبر تحديث واتساب جي بي الجديد 2024، من أكثر ما يهم ويبحث عنه مستخدمي الواتس آب، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المميزات الإضافية والتي يستفيد منها الأشخاص، وتعتبر تجربة مميزة لاستخدام التطبيق، ويعتبر هو النسخة المعدلة من التطبيق والذي يتم استخدامه خلال الوقت الحالي، واستطاع تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات نظرا لمميزاته وإعدادته التي يوفرها التطبيق لكافة المستخدمين.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

حيث إنه يمكن للشخص تحديث واتساب جي بي الجديد 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط موقع واتساب جي بي.

من ثم يتم تسجيل الدخول، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم الآن بالبحث على أخر الإصدارات الخاصة بالتطبيق.

الضغط على أيقونة تحديث التي توجد في ملف التطبيق.

بعد ذلك قم بتنزيل الملف على الجهاز.

أدخل الآن على قائمة ملفات الهاتف.

ستظهر أمامك كلمة تثبيت قم بالضغط عليها.

وأخيرا ستتمكن من تحديث التطبيق، والاستفادة من كافة المميزات التي سيتم إضافتها.

مميزات واتساب جي بي 2024 الجديد

بينما يحتوي تطبيق واتساب جي بي GB الجديد، على عدد من المميزات للمستخدمين، والتي تكون أهمها على النحو الآتي: