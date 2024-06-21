APK تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 ضد الحظر WhatsApp GB إضافات جديدة تبهر الجميع – سابق الكل في المعرفة

يعتبر تحديث واتساب جي بي الجديد 2024، من أكثر ما يهم ويبحث عنه مستخدمي الواتس آب، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المميزات الإضافية والتي يستفيد منها الأشخاص، وتعتبر تجربة مميزة لاستخدام التطبيق، ويعتبر هو النسخة المعدلة من التطبيق والذي يتم استخدامه خلال الوقت الحالي، واستطاع تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات نظرا لمميزاته وإعدادته التي يوفرها التطبيق لكافة المستخدمين.
تحديث واتساب جي بي الجديد 2024
حيث إنه يمكن للشخص تحديث واتساب جي بي الجديد 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول على رابط موقع واتساب جي بي.
- من ثم يتم تسجيل الدخول، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- قم الآن بالبحث على أخر الإصدارات الخاصة بالتطبيق.
- الضغط على أيقونة تحديث التي توجد في ملف التطبيق.
- بعد ذلك قم بتنزيل الملف على الجهاز.
- أدخل الآن على قائمة ملفات الهاتف.
- ستظهر أمامك كلمة تثبيت قم بالضغط عليها.
- وأخيرا ستتمكن من تحديث التطبيق، والاستفادة من كافة المميزات التي سيتم إضافتها.
مميزات واتساب جي بي 2024 الجديد
بينما يحتوي تطبيق واتساب جي بي GB الجديد، على عدد من المميزات للمستخدمين، والتي تكون أهمها على النحو الآتي:
- يمكن من خلال التطبيق تثبيت عدد كبير من الدردشات لتحصل عليها بأي وقت.
- أيضا يمكن إرسال أكثر من 250 صورة خلال المرة.
- يمكنك من خلال تحديث التطبيق الجديد، القدرة على قراءة الرسائل التي قمت بحذفها.
- كذلك يمكنك إجراء مكالمة جماعية، ودعم الترجمة التلقائية.
- فيما يمكن للمستخدم أيضا مشاهدة الحالة وذلك دون علم جهة الاتصال.
- يوجد ميزة التخفي في التحديث الجديد، ويمكنك مشاهدة الرسائل دون علم الجهة المرسلة بأنك قد قمت بقراءتها بالفعل.
- إمكانية رؤية حالات الأصدقاء، والتي قد قمت بالفعل بحذفها بوقت سابق.