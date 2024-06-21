يوم الأب العالمي.. وبماذا سمي بهذا الأسم وما هي قصته

يوم الأب أو كما يسموه البعض عيد الأب هو مناسبة اجتماعيّة يُحتفل بها في الكثير من الناس من العديد من الدول الغربيّة تقديرًا بكم من الجهد الذي يبذله الآباء وتكريمًا لهم على ما بذلوه في حياة أطفالِهم، قد ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأب في تلك اليوم باختلاف من دولة إلى دولة أخرى، إلّا أنّ الكثير من الدول تحتفل العيد الأب في يوم الأحد الموافق له اليوم الثالث من شهر حزيران مثل: المملكة المتّحدة “بريطانيا”، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة المعلومات التي تتعلق حول عيد الأب.

يوم الأب العالمي

ما هو يوم الأب؟، هناك العديد من محركات البحث التي تدور حول عيد الأب، ولذلك من خلال بعض الفقرات التالية أن نلخص لكم قصة الاحتفال بعيد الأب:

قد تُشير العديد من الروايات إلى أن فكرة تخصيص يوم خاص في تكريم الأب تعود إلى دولة سونورا.

وذلك عام 1909 ميلاديا، حينما استمعت إلى الموعظة الدينيّة الخاصة بعيد الأم.

فقد فأرادت تلك دولة عمل تكريم خاص بوالدها الذي عمل على تربيتها وإخوتها الـ 6 بعد وفاة والدتها.

واقترحت دولة سونورا أنه سوف يتمّ تكريم الآباء في تاريخ 5 حزيران الموافق له الذكرى الميلادية الخاصة بوالدها.

ولكن قد تمّ تأجيل الاحتفال بعيد الأب إلى يوم 19 يونيو من عام 1910 ميلاديا.

الاعتراف رسميا بعيد الأب

جميع المعلومات الهامة والمفيدة التي تدور وتتلخص حول الاعتراف بشكل رسمي بـ يوم الأب وهو العيد الذي يتم الاحتفال به تكريما للأب، تتلخص في بعض السطور التالية: