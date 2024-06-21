سلسلة جراند ثفت أوتو المعروفة بالاختصار GTA تعد واحدة من أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم بفضل عالمها المفتوح والمليء بالمغامرات والحرية حيث أصبحت اللعبة جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الألعاب والآن يمكن لعشاق هذه السلسلة الشهيرة الاستمتاع بها على هواتفهم الذكية حيث تم إصدار GTA للأندرويد مع أخر التحديثات وخلال الفترة الأخيرة شهد محرك البحث جوجل طريقة تحميلها على الهواتف وتعتبر من أسهل الطرق وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة تحميل جاتا جراند ثفت أوتو للأندرويد آخر تحديث.

طريقة تحميل جاتا جراند ثفت أوتو للأندرويد

لكي تتمكن من تحميل جاتا على الهاتف الخاص بك يجب أن تتبع الطرق التالية بعناية:

تأكد من اتصال هاتفك بشبكة إنترنت قوية لتجنب انقطاع التحميل.

تحقق من وجود مساحة تخزين كافية على جهازك لتحميل اللعبة.

افتح متجر Google Play على جهازك الأندرويد.

في شريط البحث اكتب Grand Theft Auto أو GTA واضغط على زر البحث.

اختر الإصدار الذي تود تحميله مثل GTA: San Andreas أو GTA: Vice City من القائمة.

اضغط على زر تثبيت لبدء عملية التحميل.

بعد اكتمال التنزيل ستبدأ عملية التثبيت تلقائيا.

بعد الانتهاء من التثبيت اضغط على زر فتح لبدء تجربة اللعب.

مميزات جاتا ثفت أوتو