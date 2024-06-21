تحديث.. تردد قناة توم وجيري 2024 على جميع الأقمار الصناعية بجودة عالية الدقة

يعد تردد قناة توم وجيري 2024 من أكثر المواضيع بحثًا في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت القناة الفضائية من أكثر القنوات مشاهدة من الأطفال لما تقدمه من عروض ترفيهية مميزة ومحتوى تعليمي جعلها محل تقدير من الأهالي، حيث أنها تقدم محتوى نصائح للأطفال بجانب محتوى تعليمي لتعليم الأطفال الأرقام والحروف وأسماء البلدان والألوان مما يجعل الآباء قادرين على ترك أطفالهم أمامها دون خوف، وتقدم القناة أفلام كارتون مميزة أبرزهم توم وجيري الذي يحبه الكبار والصغار بجانب أفلام هاري بوتر.

تردد قناة توم وجيري 2024

ويبث تردد قناة توم وجيري 2024 على عدة أقمار صناعية أبرزهم النايل سات وعرب سات، وتقدم قناة الأطفال بث على مدار 24 ساعة وعدة مسلسلات وعروض ترفيهية مخصصة للأطفال منها الأناشيد والأغاني، وتستطيع متابعة القناة على قمر العرب سات من التردد الآتي:

تردد القناة: 11315.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: عرب سات.

وتبث القناة على قمر النايل سات على التردد الآتي:

تردد القناة: 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قنوات أطفال أخرى

ويوجد العديد من قنوات الأطفال الأخرى التي تقدم محتوى مميز وفريد مخصص للأطفال، حيث أن قنوات الأطفال الفضائية شهدت تطور كبيرًا في الآونة الأخيرة من حيث جودة مسلسلات الكارتون والرسوم المتحركة والبرامج المقدمة من خلال تلك القنوات، وتعد أبرز القنوات في المحتوى الترفيهي والتعليمي قنوات كراميش ووناسة، وتبث تلك القنوات على أقمار النايل سات وعرب سات، وتبث قناة كراميش على التردد الآتي:

تردد القناة: 11605.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

وتبث قناة وناسة على قمر عرب سات على التردد الآتي: