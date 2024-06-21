ملياار مبروك.. رابط وزارة التربية العراقية لاستخراج نتائج الثالث المتوسط.. هسه ظهرت الان

في العراق، ينتظر الطلاب والطالبات بشغف ظهور نتائج الامتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط في عام 2024، حيث يعمل الآلاف منهم بجدية لمعرفة نتائج جهودهم، تقدم الحكومة العراقية خدمة إلكترونية متاحة لجميع الطلاب والطالبات، تمكنهم من الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر دون عناء، وهذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتسهيل وتسريع الوصول إلى النتائج بشكل شفاف وفعال.

نتائج الثالث المتوسط

أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بيانا رسميا حول توفير رابط إلكتروني عبر موقع الوزارة يسمح للطلاب والطالبات بالاطلاع على نتائجهم بشكل إلكتروني، تم إطلاق موقع إلكتروني جديد بعنوان نتائجنا، الذي يسمح للمستخدمين بالحصول على نتائجهم فور ظهورها بشكل رسمي واعتمادها من قبل الوزارة، وعلى الرغم من أن الوزارة لم تحدد بعد توقيت ظهور النتائج، يتوقع أن تكون في وقت قريب جدا، يمكن للطلاب والطالبات التحقق من نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج، باستخدام رقم الامتحان الخاص بهم.

استخراج نتائج الثالث المتوسط

يمكنك البحث عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الأول لعام 2024 في مختلف أنحاء العراق من خلال موقع وزارة التربية الرسمي عبر الإنترنت، والذي يعد خيارا شهيرا بين الطلاب وأولياء الأمور بسبب موثوقيته وسهولة الوصول إليه. للقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: