“ارتفاع الدولار الان”.. سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في المصارف

يرغب العديد من الأشخاص في التعرف على أسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2024، خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في الأيام القليلة الماضية، مع العلم أن الدولار الأمريكي أثر وبشكل كبير على السوق المحلي والعالمي داخل دولة العراق، نظرًا لقلته الكبيرة وزيادة الطلب عليه، مع التعويم المستمر لسعر العملة المحلية، التي على أساسها رفع من قيمة العملة الأجنبية.

ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي

زاد الدولار الأمريكي حتى ارتفع إلى أعلى مستوياته في الأسابيع الماضية، مما ارتفع المؤشر المخصص لقياس العملة مقابل الـ 6 عملات تتمثل في “الين والجنيه الاسترليني، اليورو، الفرنك السويسري”، وغيرها من العملات العربية الأخرى التي من بينها الدينار العراقي، وأثر بذلك على السوق المحلي داخل دولة العراق.

كم سعر 100 دولار اليوم الجمعة

وفقًا لأخر تحديث لأسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2024، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

وصل سعر الـ 1 دولار لـ 1.312.66 دينار.

كما سجل الـ 100 دولار نحو 131.266.13 دينار.

في حين أن سعر الـ 250 دولار بلغ 328.165.33 دينار.

هذا وأن سعر الـ 1000 دولار سجل نحو 1.312.661.30 دينار.

كما أن سعر الـ 10 ألف دولار وصل لـ 13.126.613.00 دينار.

سعر الدولار مقابل الجنيه

يذكر أن سعر الدولار سجل نحو 47.70 جنيه في منتصف تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر يونيو 2024، ليرتفع بنحو 10 قرش عن أخر تعاملات له أمس الخميس الموافق 20 يونيو 2024.