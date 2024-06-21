رابط رسمي الإستعلام عن نتائج البكالوريا البيضاء في تونس لعام 2024 خطوة بخطوة 

يبحث الكثير من الطلاب في تونس عن طريقة الإطلاع على نتائج امتحانات البكالوريا البيضاء لعام 2024 وموعد ظهورها، حيث أن من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في 14 يوليو 2024. في الفقرات القادمة، سنقدم لكم رابط الإستعلام عن نتائج البكالوريا البيضاء في تونس لعام 2024 في تونس، وسوف نزود جميع الطلاب بالتفاصيل اللازمة فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة.

الإستعلام عن نتائج البكالوريا البيضاء في تونس لعام 2024

قام حوالي 140 ألف طالب بأداء امتحانات الباكالوريا من الخامس إلى الثاني عشر من شهر يونيو، حيث شهد عدد الطلاب زيادة بالمقارنة مع العام الماضي، وجاءت نسبة النجاح عالية، وسوف تبدأ الإمتحانات الكتابية لجلسة المراقبة في الأول من يوليو، حيث يمكنك الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية عبر الإنترنت.

ثم يتم الضغط على خيار “نتائج البكالوريا البيضاء الدورة الرئيسية 2024” من بين الخيارات المتوفرة على الصفحة الرئيسية.

ثم، على الطالب أن يملأ الحقول الفارغة الخاصة به بشكل صحيح، مثل “رقم الطالب ورقم الهوية الشخصية”.

ثم إدخال الرمز المرئي المعروض على الشاشة، ثم النقر على زر البحث.

سوف يتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بنتائج الطالب عند إعلان نتائج البكالوريا البيضاء في تونس لعام 2024.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج البكالوريا البيضاء في تونس بعد اكتمال عمليات التصحيح.

وقد تم تحديد مواعيد دورة المراقبة لتجري في الأيام 1 و2 و3 و4 يوليو 2024، وسيتم الكشف عن نتائج هذه الدورة في 14 يوليو/جويلية.

وعند الدخول إلى موقع وزارة التربية التونسية، يمكن الحصول على النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.