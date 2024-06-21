مزايا تحديث الوتساب الذهبي 2024 الاصدار الاخير

تم اطلاق الوتساب الذهبي ليصبح من اشهر التطبيقات على مستوى العالم في إرسال الرسائل حيث يستخدمه الملايين من الأشخاص فهو يوفر لهم تجربة رائعة ويوفر لهم مزايا كثيرة ومتعددة تجعل هذا التطبيق أكثر متعة من التطبيقات الاخرى حيث ان التطبيق دائم بالتحديث ويضيف عدد كبير من المميزات التي يستمتع بها المستخدمين، لذلك يمكن أن تتبادل الرسائل مع الآخرين بشكل سهل ورائع فهو من التطبيقات التي يمكن لأي شخص استخدامها بسهولة، وسوف نعرض لكم مميزات الواتساب الذهبي وطريقة التحديث للحصول على هذه المميزات.

اهم مزايا الوتساب الذهبي 2024

تطبيق الواتساب الذهبي من أحد التطبيقات التي لا يمكن الاستغناء عنها في هذا العصر نظرا لأنه يستخدم في بكثرة بين عدد كبير من الأشخاص استخدام الهواتف الذكية لذلك يمكن ان نعرض لك بعض مميزات الوتساب الذهبي التي تجعله من التطبيقات المميزة عند عدد كبير من الأفراد

التطبيق مجاني لا يحتاج لدفع اي رسوم ويمكن تحميله بشكل سهل وبسيط والاحتفاظ به على الهاتف.

مناسب للاندرويد والايفون ويوفر عدد كبير من الإضافات من المستخدمين مثل إضافة جهات الاتصال المحفوظة على الهاتف بشكل تلقائي بعد التحديث مباشرة.

يضمن للمستخدم خضر عالي من الخصوصية والأمان حيث يمكن استخدام محادثات مشفره بين الاصدقاء برقم سري لا يعرفه أحد.

يمكن ان تقوم بارسال الصور لأكثر من 30 صوره في نفس الوقت.

تستطيع أن تتعرف اذا كان الاصدقاء نشط او لا دون أن تفتح التطبيق.

طريقة تنزيل الوتساب الذهبي

اضغط على متجر جوجل بلاي اذا كان اندرويد هاتفك او اضغط على اب ستور اذا كان هاتفك آيفون، ثم اضغط على الخيارات الظاهره امامك واختار الوتساب الذهبي اضغط على كلمة تحميل او داونلود وانتظر قليلا، ثم اضغط على فتح ومتابعة وادخال الرقم الهاتف ثم اتبع التعليمات.