احدث اصدار من الواتساب الذهبي 2024 ما هي مزايا الواتس

الوتساب الذهبي من ابرز انتشرت التطبيقات التي انتشرت بشكل كبير بين عدد كبير من الافراد لانه يضم العديد من المميزات والخصائص المتعددة، لذلك يجب على جميع الأشخاص الإهتمام بتحديث الواتس آب الذهبي لأنه يضيف عدد كبير من المزايا بشكل تلقائي بعد التحديث مباشرة لذلك هذه الإضافات تجعل الواتساب من التطبيقات السهلة الاستخدام والمميزة وتوفر لك تجربة مثالية في ارسال الرسائل وتبادلها مع الآخرين فهو تطبيق سهل، وسوف نعرض لكم خلال الفقرات التالية عن كيفية تحديث النسخة الاخيرة من الواتساب الذهبي.
الاصدار الاخير من الوتساب الذهبي 2024
يمكن ان تقوم بتنزيل اخر اصدار من الوتساب الذهبي بخطوات سهلة وبسيطة سوف نعرضها لكم خلال الفقرات التالية:
- اضغط على رابط الوتساب الذهبي ثم اضغط على كلمة داونلود.
- وانتظر حتى يتم تنزيل التطبيق ويضغط على سماح وفتح الأذونات في هاتفك.
- وبعد ذلك اضغط على تثبيت التربة وانتظر قليلا.
- ثم اضغط على متابعة وأدخل رقم الهاتف والكود التحقق بشكل صحيح ويبدأ في استخدام الوتساب وسوف تضاف المميزات تلقائيا بعدها التنزيل.
مزايا الوتساب الذهبي 2024
- يمكن ان تغير نوع الخط ولون الوتساب بشكل سهل ليعطي مظهر رائع للرسائل والدردشه مع الاصدقاء.
- يمكن ان تحدد المستخدمين لرؤيه الحاله او الصوره الشخصيه ويمكن أن تستثني الجميع.
- التحديث الاخير من الوتساب الذهبي يوفر لك ارسال عدد أكبر من المستندات والصور والملفات والفيديوهات.
- يمكنك أن تقرأ الرسائل حتى مع الطرف الآخر بحذفها.
- يمكن أن تخفي حاله للواتس عن اي صديق لا ترغب في مشاهدة حالتك وتستطيع تنزيل حالات الآخرين بعد مشاهدتها مباشرة من خلال الواتساب دون اي تطبيقات اخرى.
- يدعم مميزات كثيرة مثل عمل حسابين على نفس التطبيق ويمكنك الانتقال بينهم بسهوله دون ان تقوم بتحميل تطبيق آخر على هاتفك.