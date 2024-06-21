وحش الفئة الاقتصادية… مواصفات ومميزات هاتف Oppo A79 5G أحدث إصدارات شركة أوبو العالمية بلا منافس في فئته

mohamedghanem تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
وحش الفئة الاقتصادية… مواصفات ومميزات هاتف Oppo A79 5G أحدث إصدارات شركة أوبو العالمية بلا منافس في فئته
هاتف Oppo A79 5G

يعتبر هاتف Oppo A79 5G من أفضل الهواتف التي تدعم الكثير من شبكات منها: الجيل الثاني، و الثالث و الرابع، بالإضافة إلى الجيل الخامس، مما يوفر لك تجربة اتصال سريعة وموثوقة، كما يأتي بشاشة IPS LCD بحجم يصل إلى 6.72 إنش، مع معدل تطوير يصل إلى 90 Hz لتجربة استخدام سلسة ونابضة بالحياة، ويتمتع الهاتف بكاميرا مزدوجة من الخلف وكاميرا أمامية تمنحك صور ذات دقة وجودة عالية.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

يأتي هاتف ابو أي 79 بالكثير من المواصفات الرائعة، التي سيتم تلخيصها في الشكل التالي:

المواصفاتالتفاصيل
الشرائحيدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim
الأبعاد والوزن165.6x76x8 ملي/م، 193 جرام.
الموادتم صنعة ظهره من مادة البلاستيك.
مقاومة للماءطارد لقطرات الماء الخفيفة بتقنية (IPX4)
التخزين256 جيجا بايت UFS 2.2، 8 جيجا بايت RAM LPDDR4x
الكاميرا الأمامية8 ميجا بكسل، F/2.0
الكاميرا الخلفية50 ميجا بكسل (أساسية، F/1.8) + 2 ميجا بكسل (عمق، F/2.4)، فلاش LED
تسجيل الفيديوFHD 1080p@30fps، HD 720p@30/120fps
الاتصالWi-Fi a/b/g/n/ac Dual-band، بلوتوث 5.3 (A2DP, LE, aptX HD)
الملاحةGPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
وسائل الأمان والحمايةمنها: مستشعر البصمة، Face Unlock، التسارع، القرب، البوصلة.
الصوتستيريو، منفذ 3.5 ملم
منفذ الشحنUSB Type-C، OTG
نظام التشغيل والواجهةAndroid 13
الألوانمتواجد بلون الأسود، بنفسجي

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مميزات هاتف Oppo A79 5G

يحتوي هاتف ابو على العديد من المميزات الرائعة والفريدة التي تميز عن غيره من الهواتف وهي في النحو التالي:

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  • مجهز بمعالج MediaTek Dimensity 6020 بتقنية 7 نانومتر.
  • وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم يصل إلى 256 جيجابايت.
  • مما يوفر أداء سلاسة وسرعة في التعامل مع التطبيقات والألعاب.
  • يحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة تتميز بدقة عالية.
  • الكاميرا الرئيسية للهاتف الدقة الخاص بها تصل إلى 50 ميجابكسل تصوير مُفصل يوضح أدق التفاصيل.
  • بالإضافة إلى كاميرا عمق 2 ميجابكسل لتأثيرات العزل البؤري الفعالة.
  • يأتي ببطارية بسعة تخزين تصل إلى 5000 مللي أمبير، مزودة بإمكانية الشحن السريع بقوة تصل إلى 33 واط، مما يضمن استخداماً طويل الأمد دون الحاجة للشحن المتكرر.
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mohamedghanem

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