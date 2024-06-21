وحش الفئة الاقتصادية… مواصفات ومميزات هاتف Oppo A79 5G أحدث إصدارات شركة أوبو العالمية بلا منافس في فئته

يعتبر هاتف Oppo A79 5G من أفضل الهواتف التي تدعم الكثير من شبكات منها: الجيل الثاني، و الثالث و الرابع، بالإضافة إلى الجيل الخامس، مما يوفر لك تجربة اتصال سريعة وموثوقة، كما يأتي بشاشة IPS LCD بحجم يصل إلى 6.72 إنش، مع معدل تطوير يصل إلى 90 Hz لتجربة استخدام سلسة ونابضة بالحياة، ويتمتع الهاتف بكاميرا مزدوجة من الخلف وكاميرا أمامية تمنحك صور ذات دقة وجودة عالية.

مواصفات هاتف Oppo A79 5G

يأتي هاتف ابو أي 79 بالكثير من المواصفات الرائعة، التي سيتم تلخيصها في الشكل التالي:

المواصفات التفاصيل الشرائح يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim الأبعاد والوزن 165.6x76x8 ملي/م، 193 جرام. المواد تم صنعة ظهره من مادة البلاستيك. مقاومة للماء طارد لقطرات الماء الخفيفة بتقنية (IPX4) التخزين 256 جيجا بايت UFS 2.2، 8 جيجا بايت RAM LPDDR4x الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل، F/2.0 الكاميرا الخلفية 50 ميجا بكسل (أساسية، F/1.8) + 2 ميجا بكسل (عمق، F/2.4)، فلاش LED تسجيل الفيديو FHD 1080p@30fps، HD 720p@30/120fps الاتصال Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual-band، بلوتوث 5.3 (A2DP, LE, aptX HD) الملاحة GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS وسائل الأمان والحماية منها: مستشعر البصمة، Face Unlock، التسارع، القرب، البوصلة. الصوت ستيريو، منفذ 3.5 ملم منفذ الشحن USB Type-C، OTG نظام التشغيل والواجهة Android 13 الألوان متواجد بلون الأسود، بنفسجي

مميزات هاتف Oppo A79 5G

يحتوي هاتف ابو على العديد من المميزات الرائعة والفريدة التي تميز عن غيره من الهواتف وهي في النحو التالي: