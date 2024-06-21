بضغطة زر.. طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر والحصول على راتب يصل لـ 10 ألف دينار 2024 الشروط المطلوبة

كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل في دولة الجزائر، عن إمكانية التسجيل في منحة البطالة أمام جميع المواطنين الغير قادرين على العمل، ما تهدف هذه المنحة في مساعدة الأشخاص العاطلين عن العمل، وتمكنهم ماديًا من الحصول على الدعم الشهري المقدم، وعليه يمكنك التسجيل في المنحة، وفقًا لمجموعة من الإجراءات والشروط المطلوبة، التي نوضحها لكم في السطور التالية.

ما هي طريقة التسجيل في منحة البطالة بالجزائر؟

ولكي تقوم بالتسجيل في منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، والحصول على الدعم المادي المقدم، لابد من اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تذهب لموقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم يتم العمل على تسجيل كافة المعلومات الخاصة بطلب التسجيل في المنحة.

كذلك يُرجى العمل على إرفاق المستندات المعنية.

التأكد من صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها في الخانات الخاصة بذلك.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

شروط القبول في منحة البطالة بالجزائر

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل بعض الشروط الهامة لكي يتم القبول في منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، والحصول على الدعم الشهري المقدم، وفقًا للأتي:-