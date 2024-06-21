استقبل الان.. تردد قناة توم وجيري على النايل وعرب سات وشاهد جميع افلام الكرتون الممتعة والشهيرة

ازداد البحث عن تردد قناة توم وجيري على النايل وعرب سات في الآونة الأخيرة، حيث لاقت قناة الأطفال الفضائية رواجًا لما تقدمه من محتوى مميز مخصص للأطفال فقط، وتقدم القناة عدة برامج مميزة من بينها كارتون توم وجيري الذي يحبه الكثير من الكبار والأطفال ويرتبط بهم بذكريات كثيرة، وتقدم القناة محتوى تعليمي مميز حيث تحاول تعليم الأطفال القراءة والكتابة عن طريق تعليمهم الحروف وتقدم أفلام هاري بوتر وتوم وجيري بجانب معرفة أسماء البلدان والفواكة.

تردد قناة توم وجيري الجديد

ويبحث العديد عن تردد قناة توم وجيري الجديد، حيث أن القناة كان قد سبق لها أن أعلنت على تغيير ترددها على أقمار النايل وعرب سات، ويمكنك متابعة القناة على النايل سات على تردد الآتي:

تردد القناة: 11345

معامل الترميز: 25700

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

جودة القناة: HD.

بينما تبث القناة على قمر العرب سات على التردد الآتي:

تردد القناة: 11315.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة القناة: HD.

تثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك

وعلى الرغم من معرفة العديد لتردد القناة ومعدل الترميز وغيرها من الأمور الهامة لتنزيل القناة على جهاز الاستقبال إلا أن الكثير يفشل في تثبيتها، وتعد قناة توم وجيري مؤخرًا واحدة من أكثر قنوات الأطفال مشاهدة في الوطن العربي لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي وتربوي وحث على القيم المناسبة لطفلك، وتستطيع تثبيت القناة عن طريق الخطوات الآتية: