“عاجل” رابط الإستعلام عن نتائج الطلاب في البحرين وموعد ظهورها 2024

أصدرت وزارة التعليم في مملكة البحرين بيانًا تعلن فيه عن توفير خدمة الإستعلام عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني المخصص له، حيث شهدت البحرين خلال العام الحالي تقدمًا وتطورًا كبيرين من خلال تحسين نظام التعليم وإطلاق بوابة تعليمية خاصة بالوزارة، لتوفير جميع خدمات التعليم والإستعلام عن نتائج الطلاب في مراحلهم المختلفة في البحرين، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط الإستعلام عن نتائج الطلاب في البحرين.

رابط الإستعلام عن نتائج الطلاب في البحرين

أطلقت وزارة التعليم في مملكة البحرين منصة إلكترونية تسمح لجميع الطلاب بالاطلاع على كافة النتائج، وللقيام بذلك يجب أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة التعليم البحرينية، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

إدخال بيانات الدخول التي تشمل اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم تحديد خانة الخدمات.

النقر علي خانة خدمات الطلاب.

ثم الضغط على خيار استعلام نتائج الطلاب.

تحديد المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب.

ثم تحديد المحافظة واسم المدرسة.

إدخال رقم الطالب والفصل الدراسي.

ثم النقر خانة النقر على خانة بحث.

سوف يعرض جميع نتائج الطالب له.

يمكنه النقر على زر الطباعة للإحتفاظ بنسخة من خدمات البوابة التعليمية في البحرين.

موعد إعلان نتائج الطلاب في البحرين

موعد إعلان نتائج الطلاب في البحرين ينتظره العديد من الطلاب بفارغ الصبر، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم في البحرين تفاصيل حول توقيت إعلان النتائج، حيث أعلن الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم في البحرين، أن عمليات التصحيح والرصد قد انتهت، وسيتم الكشف عن النتائج في الأيام القليلة المقبلة، ويجب على كل طالب في جميع المراحل التعليمية التحقق من نتائجهم عبر البوابة الإلكترونية للبحرين.