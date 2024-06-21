خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق 2024 عبر موقع الوزارة

يشعر طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط بقلق كبير أثناء انتظار إعلان نتائج الثالث متوسط، والتي ستكون متاحة قريبًا على موقع الوزارة الرسمي، يتيح هذا الموقع نتائج الطلاب مجانًا، إن نسبة النجاح هذا العام أعلى بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، مما يساهم في تقليل القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور بشكل ملحوظ، في هذا المقال سنوضح الخطوات اللازمة للحصول على النتائج بسهولة عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية.

ثم يتم إدخال كود التحقق بشكل صحيح في المكان المخصص له.

بعد ذلك يتم اختيار “نتائج الثالث المتوسط” من القائمة المتاحة.

ثم يتم تحديد “نتيجة الدور الأول”.

بعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل الاسم ورقم المقعد.

ثم يتم الضغط على “استعلام” لعرض النتائج بشكل كامل.

الانتظار لبضع ثوانٍ حتى تظهر النتيجة أمامك.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

سيتم إصدار نتائج الصف الثالث المتوسط لدور الأول في العراق لعام 2024 من خلال إحدى الطرق التالية: