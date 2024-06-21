نزلها حالا بأحدث إصدار… تحميل لعبة كاندي كراش Candy crush الأصلية علي هواتف الآيفون والأندرويد واستمتع بمحاولات لا نهاية لها

في ظل التطوير التكنولوجي خلال السنوات الأخيرة ازدادت تحميل الألعاب الأندرويد و الأيفون بشكل كبير من أجل الاستمتاع بأوقات الفراغ أبرزها تحميل لعبة كاندي كراش التي حازت على شهرة واسعة بين الألعاب، فهي عبارة عن قائمة من المربعات الملونة بألوان زاهية وجذابة بمجرد تحميلها وتثبيتها على جهازك والبدء في لعبها يطلب منك ترتيب المربعات المتشابهة فوق بعضها لبعض.
تحميل لعبة كاندي كراش
تسعى دائمًا الشركة المصنعة التي تطويرها بإستمرار مما تمنح اللاعبين القضاء عليها ساعات طويلة جدًا دون الشعور بالملل نهائي، لهذا سوف نوضح خطوات التحميل لكل الراغبين في تحميلها أتبع الآتي:
- التأكد من اتصال الجهاز بشبكة إنترنت سريعة.
- بعد ذلك، أدخل إلى المتجر الجوال المحمول.
- يليها مباشرًا تنشيط مربع البحث الظاهر أمامك بالشاشة.
- بعدها، تعيين اسم لعبة كاندي كراش في مكانها الصحيح.
- لاستكمال طلبك بنجاح الإلتزام بقراءة قوانين اللعبة للتعرف عليها.
- متابعة الإجراءات المطلوبة للتحميل دون تعقيدات.
- قم بالضغط على (أيقونة التثبيت) من أجل تحميل لعبة كاندي كراش.
- انتظر قليلًا حتى تنتهي (خطوات التحميل)، ثم قم بفتحها والاستمتاع باللعبة.
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مميزات لعبة Candy crush
بمجرد الانتهاء من تحميل لعبة Candy crush سوف تحصل على عدة مزايا متنوعة ويمكن الاستفادة منها والاستمتاع بها، أهمها تتمثل خلال النقاط الآتية:
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- تحتوي اللعبة على رسومات مدهشة وتجذب النظر أثناء اللعب.
- لا تحتاج إلى إتصال بشبكة إنترنت أثناء اللعب، مما يؤدي إلى توفير استهلاك باقتك الخاصة.
- تعد من أهم الألعاب التي تعتمد على الذكاء عكس الألعاب الأخرى.
- يمكن الاستمتاع بسماع الموسيقى أثناء ممارسة اللعب.
- تتميز كاندي كراش بواجهة استخدام بسيطة عند الدخول حتى يمكن اللاعبين استعمالها دون تعقيدات.
- تتمتع اللعبة بمساحة مناسب لأي نوع هواتف وأي مساحة لأنها لا تأخذ مساحة كبيرة من الجوال.
- تحتوي على عدد هائل من مراحل اللعب لا نهاية لها للاستماع باللعب وقت أكثر.
- لعبة كاندي كراش تدعم كافة الهواتف الذكية الآيفون والأندرويد والويندوز.
- عند اللعب سوف تحصل على العديد من المكافآت اليومية.
- ليس لديها أي خطأ برمجية أثناء تأسيس اللعبة.
- بينما كاندي كراش نالت إعجاب الكثير وحصلت على عدداً كبيرًا من التعليقات الإيجابية من خلال متجر جوجل بلاي.