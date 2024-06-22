شوكت تطلع نتائج الثالث متوسط البصرة 2024 الدور الأول برقم المقعد في كشوفات pdf؟ وزارة التربية ترد عبر تليگرام

تعتبر نتائج الثالث متوسط البصرة من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من الطالبات والطلاب وكذلك أولياء أمورهم، حيث يرغبون في التعرف على النتائج الخاصة بالامتحانات حتى يطمئنو، فمرحلة الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية بالعراق، كما يهتم بها القطاعات المختلفة من الدولة، وقد قامت وزارة التربية بالعراق بتيسير الامتحانات حيث سارت بكل سهولة ويسر دون وجود أية مشكلات، وللتعرف على طريقة الاستعلام عن النتائج تابعوا السطور التالية بالمقال.

نتائج الثالث متوسط البصرة من خلال موقع الوزارة

ويتساءل الطلاب عن رابط مباشر للحصول على النتائج من خلال موقع الوزارة في جميع محافظات العراق، وذلك باتباع تلك الخطوات البسيطة:

قم بزيارة الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية.

وقم بتسجيل دخولك للموقع باستخدام الاسم وكلمة المرور.

وقم باختيار الدور الأول.

وقم باختيار نتائج الصف الثالث المتوسط.

وقم بإدخال الرقم الامتحاني للطالب، وقم باختيار المحافظة.

ثم قم بالضغط على الزر الخاص باستعلام النتيجة.

نتائج الثالث المتوسط البصرة في العراق 2024

ومن أهم المواقع التعليمية الموجودة في دولة العراق هو موقع نتائجنا، ويستطيع الطلاب والطالبات التعرف على نتائج الثالث المتوسط البصرة في العراق بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن للطلاب ان يقومو بتنزيل النتائج في صورة pdf من خلال موقع نتائجنا، وذلك عقب الانتهاء التام من عمليات تصحيح وتدقيق الامتحانات الخاصة بالطلاب والطالبات، حيث لم تظهر النتائج رسمياً من وزارة التربية بالعراق، كما أنه لم يتم الإعلان عن الموعد الذي سيتم رفع النتائج به، ومن المحتمل أن تظهر النتائج خلال تلك الأيام القادمة، وذلك عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة والرصد وذلك حتى يحصل كل طالب على درجاته بكل عدل وحيادية.