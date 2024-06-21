خطوات التقديم علي دعم سكني 1445 Sakani.sa| وما هي شروط استحقاق الدعم السكني 2024؟

يعد الدعم السكني من أهم البرامج المالية التي يقدمها وزارة الإسكان السعودية، رغبة منهم بأن يمتلك كافة المواطنين شقق سكنية خاصة بهم، وقد أعلنت بأنه يتم التقديم للاستفادة من الدعم إلكترونياً، ومن الضروري أن يتوافر بعض الشروط الأساسية ليتم الموافقة على صرف الدعم الخاص بك، سنتعرف على خطوات التقديم على دعم سكني في السطور التالية.

خطوات التقديم على دعم سكني

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أنه يتم منح المساعدة المالية الخاصة بالدعم السكني لكافة المواطنين التي ليس لديها مسكن خاص، وقد تم التوضيح أنه يتم التقديم للاستفادة من الدعم إلكترونياً من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصة سكني الرسمية.

بعدها يجب تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم، وهي تاريخ الميلاد الخاصة بك، والبريد الإلكتروني، وأيضاً رقم الهاتف، وكلمة السر الخاصة بك.

أختر «التقديم على الدعم السكني» من الخيارات الموضحة على الشاشة.

يعرض الموقع بعض من الشروط والأحكام التي يجب الإطلاع عليها جيداً.

بعدها يتم الموافقة على كافة الشروط التي يعرضها الموقع.

يعرض الموقع بعض من الاسئلة التي يجب الإجابة عليها بالطريقة الصحيحة، ثم يتم الضغط على (تقديم الطلب).

بعدها يتم الانتظار لحين مراجعة الطلب الخاص بك من قبل وزارة الإسكان السعودية، و يتم الرد على الطلب سواء (بالموافقة/ أو الرفض).

ما هي ضوابط استحقاق الدعم السكني

بعد أن تم التعرف على الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها للتقديم على الدعم السكني، أعلنت وزارة الاسكان بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وقد تم توضيح الشروط وهي كالتالي: