خطوات التقديم علي دعم سكني 1445 Sakani.sa| وما هي شروط استحقاق الدعم السكني 2024؟

يعد الدعم السكني من أهم البرامج المالية التي يقدمها وزارة الإسكان السعودية، رغبة منهم بأن يمتلك كافة المواطنين شقق سكنية خاصة بهم، وقد أعلنت بأنه يتم التقديم للاستفادة من الدعم إلكترونياً، ومن الضروري أن يتوافر بعض الشروط الأساسية ليتم الموافقة على صرف الدعم الخاص بك، سنتعرف على خطوات التقديم على دعم سكني في السطور التالية.
خطوات التقديم على دعم سكني
أعلنت وزارة الإسكان السعودية أنه يتم منح المساعدة المالية الخاصة بالدعم السكني لكافة المواطنين التي ليس لديها مسكن خاص، وقد تم التوضيح أنه يتم التقديم للاستفادة من الدعم إلكترونياً من خلال إتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول على منصة سكني الرسمية.
- بعدها يجب تسجيل بعض البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم، وهي تاريخ الميلاد الخاصة بك، والبريد الإلكتروني، وأيضاً رقم الهاتف، وكلمة السر الخاصة بك.
- أختر «التقديم على الدعم السكني» من الخيارات الموضحة على الشاشة.
- يعرض الموقع بعض من الشروط والأحكام التي يجب الإطلاع عليها جيداً.
- بعدها يتم الموافقة على كافة الشروط التي يعرضها الموقع.
- يعرض الموقع بعض من الاسئلة التي يجب الإجابة عليها بالطريقة الصحيحة، ثم يتم الضغط على (تقديم الطلب).
- بعدها يتم الانتظار لحين مراجعة الطلب الخاص بك من قبل وزارة الإسكان السعودية، و يتم الرد على الطلب سواء (بالموافقة/ أو الرفض).
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ما هي ضوابط استحقاق الدعم السكني
بعد أن تم التعرف على الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها للتقديم على الدعم السكني، أعلنت وزارة الاسكان بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وقد تم توضيح الشروط وهي كالتالي:
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- من الضروري على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.
- ويجب على الفرد صاحب الطلب أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية بصفة دائمة.
- الحد الأدني لعمر المتقدمين 25 عاماً ليتم الموافقة على الطلب الخاص بك.
- وفي حين كان المتقدم لدية أطفال يجب العمل على ألا يتخطي الأطفال عمر 25 سنة ليتم الموافقة على صرف الدعم.
- لا يمكن التقديم لأي من المواطنين التي لديهم أصول مالية أو عقارية.
- كما يجب أن يكون المواطن لدية حساب بنكي ليتم صرف الدعم من خلاله.
- يمكن التقديم للسيدات الأرامل ولكن من الضروري تقديم المستند الذي يفيد بأن الزوج قد توفي.
- وفي حين كانت السيدة مطلقة من الضروري أن يكون مر عامين بحد أقصي على الطلاق.