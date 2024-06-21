نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالعراق عبر موقع نتائجنا pdf بالرقم الامتحاني عموم المحافظات

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالعراق، والتي أكدت وزارة التربية العراقية أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط العراق 2024 الدور الأول .

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول بالعراق

يسعى عدد كبير من الطلبة والطلبات الإطلاع على نتائج الثالث متوسط دور أول العراق 2024، بعد أن أنهى الطلاب الاختبارات في يونيو الجاري وبدأت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية ليتم الإعلا عن النتائج في الموعد المحدد دون تأخير وحتى يطمأن الطلاب وأولياء الأمور على النتائج بعد إنتهاء عام دراسي طويل ملئ بالجهد والمصاريف.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أن الوزارة تسعى دائماً على توفير عدد من الخدمات الإلكترونية للطلاب توفيراً للوقت والمجهود، وتجنب الذهاب للمدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعاني منها العراق خلال الأيام الأخيرة، وأضاف المصدر إلى أن الوزارة انتهت من عملية تصحيح ورصد درجات الطلاب ولم يتبقى سوى رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة لتكون متاحة أمام الطلاب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، وتقدم وزير التربية العراقية بأرق التهاني للطلاب الناجحين متمنياً اهم مزيد من التفوق والنجاح خلال السنوات المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 العراق