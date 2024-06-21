المديرية العامة للجوازات تعلنها… كم راتب جندي فني في الجوازات 1445؟ وماهي وظيفته ومهامه المسؤول عنها

قامت الهيئة العامة للجوازات بالإجابة على أحد التساؤلات المتداولة من قبل المواطنين عن كم راتب جندي فني في الجوازات وماهي مهامه؟ وقالت إن جميع الرواتب تختلف باختلاف فئة العمل، مع العلم أنها يمكن أن تزيد مع إضافة العلاوات والبدلات، وفي هذه الأيام تم الإعلان عن أنه تم فتح باب التسجيل لاستقبال مجموعة من العاملين بها، ويجب أن تكون متفقة مع الشروط والتعليمات التي ذكرها فيما قبل، وفي السطور التالية سيتم ذكر المزيد من التفاصيل.

كم راتب جندي فني في الجوازات

تساءل العديد من الأفراد عن كم راتب جندي فني في الجوازات فمن المعروف أن الرواتب الخاصة بكافة المهن تختلف من حيث الفئة والرواتب، ولذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات عن أن رواتب الجندي الفني تبدأ من 3000 ألف ريال سعودي حتي 7000 آلاف ريال سعودي، مع العلم أن الراتب يمكن أن يزيد في حالة تمت إضافة البدلات والعلاوة التي يتم تقديمها للعاملين وفق الرتبة التي يصل إليها الفرد من قبل الهيئة، فجميع الرواتب تختلف باختلاف الرتبة.

وظيفة جندي فني في الجوازات

يقوم جندي فني بالمجموعة من المهام التي تم الإعلان عنها من قبل المديرية العامة للجوازات، و لمعرفتها تابع النقاط التالية: