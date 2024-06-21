المديرية العامة للجوازات تعلنها… كم راتب جندي فني في الجوازات 1445؟ وماهي وظيفته ومهامه المسؤول عنها

قامت الهيئة العامة للجوازات بالإجابة على أحد التساؤلات المتداولة من قبل المواطنين عن كم راتب جندي فني في الجوازات وماهي مهامه؟ وقالت إن جميع الرواتب تختلف باختلاف فئة العمل، مع العلم أنها يمكن أن تزيد مع إضافة العلاوات والبدلات، وفي هذه الأيام تم الإعلان عن أنه تم فتح باب التسجيل لاستقبال مجموعة من العاملين بها، ويجب أن تكون متفقة مع الشروط والتعليمات التي ذكرها فيما قبل، وفي السطور التالية سيتم ذكر المزيد من التفاصيل.
كم راتب جندي فني في الجوازات
تساءل العديد من الأفراد عن كم راتب جندي فني في الجوازات فمن المعروف أن الرواتب الخاصة بكافة المهن تختلف من حيث الفئة والرواتب، ولذلك أعلنت المديرية العامة للجوازات عن أن رواتب الجندي الفني تبدأ من 3000 ألف ريال سعودي حتي 7000 آلاف ريال سعودي، مع العلم أن الراتب يمكن أن يزيد في حالة تمت إضافة البدلات والعلاوة التي يتم تقديمها للعاملين وفق الرتبة التي يصل إليها الفرد من قبل الهيئة، فجميع الرواتب تختلف باختلاف الرتبة.
وظيفة جندي فني في الجوازات
يقوم جندي فني بالمجموعة من المهام التي تم الإعلان عنها من قبل المديرية العامة للجوازات، و لمعرفتها تابع النقاط التالية:
- يقوم الفني في إدارة الجوازات برصد جميع الضوابط والقوانين الخاصة بإجراءات الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية.
- بالإضافة إلى أنه يقوم بمتابعة كافة الإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين.
- وأيضاً يقوموا باستقبال الحجاج الوافدين إلى المملكة أثناء موسم الحج والعمره.
- مع توفير كافة الرخص والشهادات، الخاصة بالإقامة الوافدين إلى الأراضي السعودية.
- مع العلم أنه يقوم بإتاحة أيضاً شهادة العمل والعديد من الرخص التي يحتاجها المقيمين للإقامة داخل المملكة.
- يقوم بتوضيح الشروط والتعليمات التي يجب على المواطن والوافد، وأيضاً المقيم إتباعها عند الذهاب لإدارة الجوازات.
- وأيضاً من مهام جندي فني هي أن يقوم بطرح التأشيرات العمل وأيضاً السياحة بالإضافة إلى استقبال كافة التأشيرات القادمة إلى السعودية.
- يقومون بتنسيق العمل مع الحجاج الوافدين وأيضاً المعتمرين من أجل الوصول إلى بلدانهم بأمان.
- مراقبة كافة القادمين والذاهبين لمعرفة هل هم من ضمن الأفراد الممنوعة من الدخول إلى المملكة أم لا.