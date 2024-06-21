زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024 …. تعرف على موعد الصرف ورابط الإستعلام عن الزيادة المقررة

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة مع اقتراب موعد الصرف وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويهتم الكثير من أصحاب المعاشات بالتعرف على الأخبار الجديدة أولاً بأول نظراً لسوء الأحوال الإقتصادية التي يمرون بها بسبب غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية والمعيشة بشكل عام.

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في مارس الماضي بنسبة 15% وهي التي من المقرر أن يتم تطبيقها في يوليو المقبل أي أن لا صحة للأخبار التي يتم تداولها بشأن إضافة زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في يوليو، وأكدت الدكتورة “نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الأخيرة غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة لم تعلن عن أي زيادات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت “القباج” خلال حوار لها على قناة mbc مصر أن الحكومة المصرية تسعى دائماً على مساعدة المواطن المصري لرفع مستوى المعيشة والتخفيف على المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من ارتفاع الأسعار، وأنه في حال الإعلان عن أي زيادة في المعاشات سوف يتم الإعلان عن هذا من خلال الموقع الرسمي للوزارة والقنوات الفضائية المتخصصة، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن مستحقات المعاش وإليكم الخطوات ….

خطوات الإستعلام عن معاشات شهر يوليو 2024