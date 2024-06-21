رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين يوليو 2024 عبر منصة مصر الرقمية والشروط المطلوبة

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين يوليو 2024، من أهم الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وضيق الحال الذي يشعر به عدد كبير من المواطنين خلال الشهور الماضية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين يوليو 2024 والشروط المطلوبة ……

رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين يوليو 2024

حيث يبحث عدد كبير من أصحاب البطاقات التموينية عن رابط اضافة المواليد على بطاقة التموين يوليو 2024، حتى يتمكنوا من إضافة أبنائهم والحصول على المقررات التموينية شهرياً، هذا بالإضافة إلى 5 أرغفة بلدي للإبن الذي سوف يتم إضافته على بطاقة التموين، وكان الدكتور “علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد خلال حوار له على قناة “صدى البلد” مع الإعلامي “أحمد موسى” أنه من المقرر أن يتم تفعيل خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين خلال الأيام المقبلة، إلا أن الوزارة في إنتظار قرار مجلس الوزراء وهي الجهة المسؤولة عن إصدار مثل هذه القرارات.

وأضاف “المصيلحي” أن الوزارة مازالت مستمرة في صرف مقررات شهر يونيو من خلال منافذ الوزارة والمجمعات الإستهلاكية بقيمة 50 جنيه للفرد، هذا بالإضافة إلى صرف 150 رغيف بلدي لكل مواطن مسجل في منظومة الدعم بقيمة 20 قرش للغيف، وأكد في نهاية حديثه في حال إذا تم فتح باب إضافة المواليد سوف يكون من خلال مكاتب التموين أو من خلال منصة مصر الرقمية وإليكم الخطوات ….

زيارة منصة مصر الرقمية .

ادخل رقم الهاتف وكلمة المرور الخاصة بك.

ادخل على خدمات التموين .

اختر اضافة الأبناء الغير مقيدين تموينياً.

ادخل اسم الإبن المراد إضافته.

اختر صلة القرابة.

ادخل الرقم القومي للإبت.

واضغط على “إضافة”.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين