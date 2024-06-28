results.malazemna|…نتائج الثالث متوسط نتائجنا بالرقم الامتحاني وخطوات تنزيل كشوفات pdf أسماء الناجحين

نتائج الثالث متوسط نتائجنا، قامت وزارة التربية بالعراق بالإعلان عن استئناف عمليات التصحيح الخاصة بالصف الثالث المتوسط، وذلك لجميع القطاعات بالعراق تزامناً مع بداية الأسبوع التالي لإجازة عيد الأضحى المبارك 2024، ويتساءل الطلاب عن الموعد الخاص بظهور نتائج الثالث متوسط نتائجنا ومن المقرر أن يتم طرح تلك النتائج إلكترونيا ومركزياً، وللتعرف على طريقة الاستعلام عن النتائج، تابعوا معنا السطور التالية بالمقال.

نتائج الثالث متوسط نتائجنا بالعراق لعام 2024

سيتم إعلان نتائج الثالث متوسط للدور الأول بالعراق لعام 2024 عبر عدة طرق، ومنها:

قامت وزارة التربية بالعراق بالتأكيد على أن النتيجة ستظهر بكل مدرسة مسجل بها الطلاب بشكل ورقي.

كما أن تلك النتائج سيتم الإعلان عنها إلكترونياً بعدة قطاعات، وذلك من خلال نتائجنا حيث يمكن أن تقوم بتحميل النتائج بصيغة pdf، أو من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية الرسمي بالعراق.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط لعام 2024 بالعراق

ويمكن لكافة الطلاب أن يقومو بالاستعلام عن نتائج الثالث متوسط لعام 2024 بالعراق للدور الأول، من خلال اتباع تلك الخطوات البسيطة: