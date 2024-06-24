نتائجنا|….رابط نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2+طريقة الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
نتائجنا|….رابط نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2+طريقة الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية
نتائج الثالث المتوسط الرصافة

يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات عن نتائج الثالث المتوسط الرصافة بمحافظة بغداد بالعراق، حيث تم الانتهاء من من كافة امتحاناتهم، وينتظر الطلاب بكل قلق وتوتر الإعلان عن النتائج الخاصة بهم بالعام الدراسي 2023-2024، وقد كان من المقر أن يتم الإعلان عن النتائج لتلك الامتحانات في الأيام الأولل. ابعشر من شهر ذي الحجة، وقد قامت الوزارة بتسهيل كافة الطرق على الطلاب والطالبات حتى يتمكنو من الحصول على نتائجهم بكل سعولة، وللتعرف على طرق الاستعلام عن النتائج، تابعوا الشطور التالية بالمقال.

نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2023-2024 بالعراق

وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الرصافة في محافظة بغداد بالعراق للعام الدراسي 2023-2024، وأيضاً تم الإعلان عن نتائج الكرخ الأولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالعراق، وقد تم توزيع العديد من اللجان في جميع المحافظات من أجل تصحيح وتدقيق الأوراق الامتحانية وبالتالي سيتم رفعا مع باقي المحافظات بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة، وقد قامت وزارة التربية بالعراق بالإعلان عن أن كافة النتائج بجميع المحافظات سيتم الإعلان عنها بكافة المحافظات في وقت واحد تبعاً لكل مدرسة بشكل ورقي.

نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2023-2024 بالعراق
نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2023-2024 بالعراق

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق بالرصافة

وسيتم الإعلان عن نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا الخاص وأيضاً من خلال الفيسبوك، وحتى تتمكن من الاستعلام عن النتيجة، اتبع تلك الخطوات:

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق بالرصافة
الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق بالرصافة
  • قم بالدخول للموقع الخاص بوزارة التربية بالعراق.
  • ثم قم بإدخال الرمز الخاص بالتحقق وتأكد من صحة ودقة هذا الرمز.
  • وبعدها قم بالنقر على الز الخاص بنتائج الثالث متوسط للدور الأول لعام 2024.
  • ثم أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  • وبعدها قم بإدخال اسم الطالب كاملاً كما مبين ببطاقة الهوية.
  • وقم بالتأكد من دقة وصحة البيانات التي تم إدخالها.
  • وبعدها قم بالضغط علر زر الاستعلام.
  • ستجد أن النتائج قد ظهرت أمامك على الشاشة.
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معلومات الكاتب
علاء محمد

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