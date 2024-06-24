نتائجنا|….رابط نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2+طريقة الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية

يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات عن نتائج الثالث المتوسط الرصافة بمحافظة بغداد بالعراق، حيث تم الانتهاء من من كافة امتحاناتهم، وينتظر الطلاب بكل قلق وتوتر الإعلان عن النتائج الخاصة بهم بالعام الدراسي 2023-2024، وقد كان من المقر أن يتم الإعلان عن النتائج لتلك الامتحانات في الأيام الأولل. ابعشر من شهر ذي الحجة، وقد قامت الوزارة بتسهيل كافة الطرق على الطلاب والطالبات حتى يتمكنو من الحصول على نتائجهم بكل سعولة، وللتعرف على طرق الاستعلام عن النتائج، تابعوا الشطور التالية بالمقال.

نتائج الثالث المتوسط الرصافة 2023-2024 بالعراق

وسيتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط الرصافة في محافظة بغداد بالعراق للعام الدراسي 2023-2024، وأيضاً تم الإعلان عن نتائج الكرخ الأولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالعراق، وقد تم توزيع العديد من اللجان في جميع المحافظات من أجل تصحيح وتدقيق الأوراق الامتحانية وبالتالي سيتم رفعا مع باقي المحافظات بشكل رسمي من خلال موقع الوزارة، وقد قامت وزارة التربية بالعراق بالإعلان عن أن كافة النتائج بجميع المحافظات سيتم الإعلان عنها بكافة المحافظات في وقت واحد تبعاً لكل مدرسة بشكل ورقي.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول بالعراق بالرصافة

وسيتم الإعلان عن نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا الخاص وأيضاً من خلال الفيسبوك، وحتى تتمكن من الاستعلام عن النتيجة، اتبع تلك الخطوات: