الحين بدون تعقيد.. كيفية تفعيل جواز السفر السعودي بعد تجديده وخطوات التجديد

يرغب الكثير من الأشخاص عقب تجديد جواز السفر السعودي معرفة خطوات تفعيله لأن من الضروري تفعيل جواز السفر السعودي قبل استخدامه عقب تجديده، وتقدم منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار ومن ضمن تلك الخدمات خدمة تفعيل جواز السفر من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم في الفقرات التالية.

كيفية تفعيل جواز السفر السعودي بعد تجديده

منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية حيث أتاحت خدمة تفعيل الجواز السعودي عقب تجديده وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

عليك إنهاء جميع الخطوات الخاصة بتجديد جواز السفر السعودي عبر أبشر واختيار طريقة استلام جواز السفر.

يمكن استلام الجواز عن طريق البريد أو أحد الهيئات التابعة للجوازات.

ولتفعيل جواز السفر قم بالذهاب إلى منافذ السفر البرية أو الجوية أو أحد الهيئات التابعة للجوازات.

وفي حالة استلام جواز السفر عبر هيئة البريد يقوم الموظف بتفعيله عقب استلامه بشكل إلكتروني.

خطوات تجديد جواز السفر السعودي إلكترونياً

من الضروري تجديد الجواز قبل انتهاء مدته حتى لا يواجه صاحب الجواز مشكلة خلال إقامته خارج البلاد، ويمكن تجديد جواز السفر من خلال اتباع الخطوات الآتية: