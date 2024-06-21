القط والفار كارتون الشطار: تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية وأبرز البرامج الكرتونية المقدمة

تُعد قناة توم وجيري من أبرز القنوات التي تقدم محتوى كرتوني مميز للأطفال، حيث نجحت في جذب اهتمام ومتابعة العديد من الأطفال والأسر في الوطن العربي، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من المسلسلات الكرتونية الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا، مما جعلها من القنوات الفضائية المفضلة لدى الأطفال، في هذا المقال سنستعرض تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية الأخرى التي تقدمها القناة والتي نالت إعجاب الجماهير.

تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

أحدث تردد لقناة توم وجيري على عرب سات.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أبرز المسلسلات والبرامج الكرتونية على قناة توم وجيري

توم وجيري: المسلسل الكرتوني الشهير والأفلام المضحكة والكوميدية التي تحكى مقالب ومغامرات القط توم والفأر جيري التي لا تنتهي، والذي يُعتبر من أكثر الأعمال الكرتونية مشاهدة وترسم البسمة على وجوه الجميع.

سبونج بوب: كما تقدم قناة توم وجيري مغامرات الإسفنجة العجيبة سبونج بوب وأصدقائه بسيط وسلطع برجر واخرون في قاع المحيط، الذي حظي بشعبية كبيرة بين الأطفال.

موضوعات قد تهمك:

ترفيه وتعليم ومتعة!! يلا نزل تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 وعيش اللحظة والمتعة.

دلوقت نزل تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية وأبرز البرامج الكرتونية المقدمة.

يلا مستني إيه شوف ماشا والدب عملوا إيه في العيد!! ونزل حالاً تردد قناة كراميش الجديد تردد قناة كراميش.

طفلك سيغمره الفرح مع تردد قناة كوكي كيدز للأطفال 2024!

عالم أطفال يجنن ومتعة بلا حدود.. لما تنزل تردد قناة MPC3 للأطفال الجديد 2024.