بدائل الثانوية العامة 2024 …تنسيق مدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية وماهي الشروط المطلوبة

تنسيق مدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية، التي تعد من أشهر بدائل الثانوية العامة والذي يسعى عدد كبير من أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم فيها بعد المرحلة الإعدادية لما بها من مميزات، وخلال السنوات الأخيرة بدأ عدد من الطلاب وأولياء الأمور للإتجاه إلى التعليم الفني بدلاً من الثانوية العامة لما فيها من صعوبة ومصاريف ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن تنسيق مدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية وهذا من سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

تنسيق مدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

حيث تعد مدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية من أشهر المدارس الثانوية الفنية خلال الآونة الأخيرة، والتي تهتم بتعليم التكنولوجيا والتي تعد من أهم التخصصات المؤهلة لسوق العمل بعد التخرج، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تنسيق مدارس آي تك 2024 والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

شروط التقديم بمدارس آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

أن يجتاز الطالب المتقدم اختبارات القبول التي أعلنت عنها الوزارة.

أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

يتم تحديد درجة القبول من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد الإعلان عن نتيجة الإعدادية مباشرة.

متاح التقديم للبنات والبنين في فروع المدارس الموجودة في “الجيزة والقاهرة والقليوبية”.

ألا يقل سن الطالب عن 18 عام وقت التقديم.

ما هي مميزات مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية

تتمتع مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية بالعديد من المميزات والتي جعلت الطلاب حريصين على الالتحاق بهاغ ومن أهم المميزات ..