عيالك مش هيبطلوا ضحك.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وطريقة تنزيله.. جري وتنطيط

تعتبر قناة توم وجيري من أشهر القنوات التي تنقل محتوى كرتون للأطفال، بالإضافة إلى نقلها برامج ترفيهية وتعليمية التي من المعروف أنها تجذب شريحة كبيرة من الأطفال بمختلف أعمارهم، لذلك نجد الآباء يبحثون دائما على تردد قناة توم وجيري الجديد التي وفرته القناة مؤخرًا.

تردد قناة توم وجيري الجديد

عند تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديد على الرسيفر سيكون طفلك قادر على مشاهدة حلقات متنوعة من كرتون توم جيري، وهذا التردد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

خطوات تنزيل قناة توم وجيري على الرسيفر

لضبط القناة على الرسيفر بسهولة قم بالسير على الخطوات التالية:

انقر على زر “منيو” المتواجد في جهاز التحكم الخاص بك.

الضغط على خيار “البحث عن القنوات”.

تحديد نوع القمر الصناعي، مع إدخال التردد والاستقطاب، وباقي المعلومات الظاهرة أمامك.

اضغط على أيقونة “بحث”.

الانتظار لتتم عملية التحميل.

حفظ عملية البحث وبدء البحث عن القناة على الرسيفر الخاص بك.

مميزات قناة توم وجيري

تعتبر هذه القناة من أهم قنوات الأطفال المليئة بالمميزات التي لا توجد في غيرها من القنوات، وهذه المزايا كما هي متمثلة على النحو التالي: