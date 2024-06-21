عيالك مش هيبطلوا ضحك.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 وطريقة تنزيله.. جري وتنطيط

تعتبر قناة توم وجيري من أشهر القنوات التي تنقل محتوى كرتون للأطفال، بالإضافة إلى نقلها برامج ترفيهية وتعليمية التي من المعروف أنها تجذب شريحة كبيرة من الأطفال بمختلف أعمارهم، لذلك نجد الآباء يبحثون دائما على تردد قناة توم وجيري الجديد التي وفرته القناة مؤخرًا.
تردد قناة توم وجيري الجديد
عند تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديد على الرسيفر سيكون طفلك قادر على مشاهدة حلقات متنوعة من كرتون توم جيري، وهذا التردد كالتالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12149.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
خطوات تنزيل قناة توم وجيري على الرسيفر
لضبط القناة على الرسيفر بسهولة قم بالسير على الخطوات التالية:
- انقر على زر “منيو” المتواجد في جهاز التحكم الخاص بك.
- الضغط على خيار “البحث عن القنوات”.
- تحديد نوع القمر الصناعي، مع إدخال التردد والاستقطاب، وباقي المعلومات الظاهرة أمامك.
- اضغط على أيقونة “بحث”.
- الانتظار لتتم عملية التحميل.
- حفظ عملية البحث وبدء البحث عن القناة على الرسيفر الخاص بك.
مميزات قناة توم وجيري
تعتبر هذه القناة من أهم قنوات الأطفال المليئة بالمميزات التي لا توجد في غيرها من القنوات، وهذه المزايا كما هي متمثلة على النحو التالي:
- تتنوع في عرض محتوى الكرتون الذي يناسب جميع الأعمار.
- تستهدف نشر الوعي بين الأطفال.
- تقدم برامج ترفيهية من أجل جذب الأطفال.
- تساهم في تنمية مهارات الأطفال.
- من القنوات الآمنة التي تحرص على عرض المحتوى الملائم والغير معاكس للتعاليم الدينية.
- تبث محتواها طوال اليوم دون انقطاع أو تشويش في البث.
- لا تحتاج لدفع مبالغ مالية كل شهر من أجل الاشتراك.
- متاحة القناة على أكثر من قمر صناعي من أجل توفير عدة خيارات للمشاهد عند تحميل القناة.
- تعرض محتواها بجودة عالية، ويأتي ذلك نتيجة لتغيير ترددها كل فترة.