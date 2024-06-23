شحن 1111 في دقيقه.. طريقة شحن شدات ببجي 2024 الموقع الرسمي امنه وسهله ومضمونه 100%

تعتبر لعبة ببجي من العاب الحرب التي تم إطلاقها من سنوات وحصلت اللعبة على مركز اول في جميع الدول حيث أن اللعبة حظيت على شهرة عالمية واسعة وأصبح الجميع يلعبها ويحبها وفي خلال الفترة الأخيرة تزايد محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريقة شحن شدات ببجي من أجل الحصول على أسلحة متطورة ولبس متطور وجديد والوصول إلى مستوى أعلى في اللعبة وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة شحن شدات ببجي 2024.

طريقة شحن شدات ببجي 2024 من خلال الID

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها شحن شدات ببجي 2024 حيث أن تلك الشدات هي امر مهم للعديد من اللاعبين حيث تمكنهم من الحصول على مستوى أعلى في اللعبة وأسلحة متطورة ولكي تتمكن من شحن شدات ببجي بشكل صحيح اتبع الخطوات التالية:

• في البداية قم بفتح لعبة ببجي موبايل على الهاتف الخاص بك.

• بعد ذلك انتقل إلى متجر اللعبة.

• ثم اضغط على أيقونة شحن الشدات أو شراء UC.

• بعد ذلك حدد عدد الشدات التي ترغب في شحنها في الحساب.

• ثم اختر طريقة الدفع المناسبة من الخيارات المتاحة.

• أدخل بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك.

• اكتب الرقم التعريفي لحسابك (ID) الذي يمكنك العثور عليه في إعدادات اللعبة.

• قم بتأكيد عملية الدفع.

• سيتم تحويل الشدات مباشرة إلى حسابك.

شحن شدات ببجي 2024 من خلال بطاقات جوجل بلاي

ذكرنا طريقة شحن شدات ببجي من خلال الId وهناك العديد من الطرق لشحن الشدات ومن تلك الطرق هي بطاقات جوجل بلاي ولكي تتمكن من شحن الشدات اتبع الخطوات التالية: