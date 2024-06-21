خبر غير سار..تأجيل الضمان هذا الشهر يوليو 2024 لبعض الفئات لهذه الأسباب

تأجيل الضمان هذا الشهر، انتشرت بعض الشائعات حول الموعد الذي سيتم إيداع ضمان شهر يوليو المطور، وقد أدت تلك الشائعات لإزعاج عدد كبير من المواطنين بعد انتشار تلك الأنباء التي لم يتم تأكيدها إلى الآن، ويتساءل المواطنون عن حقيقة تأجيل الضمان هذا الشهر، وقد قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية بالرد على هذه الأنباء التي لا أساس لها من الصحة، وللتعرف على كافة التفاصيل تابعوا السطور التالية بالمقال.

ما هي حقيقة تأجيل الضمان هذا الشهر يوليو؟

وقد قامت وزارة الموارد بالمملكة العرببة السعودية بالرد على الأنباء المتداولة، وقد قامت بتوضيح حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي لشهر يوليو، حيث سيتم الإيداع للمعاش خلال اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2024، وهو الموافق ليوم الاثنين، كما أنه سيتم صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور 2024، بشكل كامل دون أي خصم، وبالتالي فإن العائل سيحصل على 1320 ريالاً سعودياً، أما التابع فإنه سيحصل على 660 ريالاً سعودياً، أما القيمة اللازمة لدعم للكهرباء فهي 72 ريالاً سعودياً، بالإضافة إلى وجود دعم للغذاء تصل قيمته إلى 84 ريالاً سعودياً، وفي حالة وجود أطفال عمرهم أقل من 200، يتم صرف 46 ريالاً سعودياً كدعم للحليب.

وكشفت وزارة الموارد البشرية أنه لاسيتم تأجيل صرف راتب المعاش الشهري للمستفيدين الذين لم يلتزموا بالتسجيل في منصة جدارات، حيث اشترطت الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر أن يقوم كل المستفيدين من البرنامج بالتسجيل عبر الرابط الرسمي لمنصة جدارات لضمان استمرار راتب الضمان الشهري لهم.

ما هي الخطوات اللازمة للاستعلام عن أهلية الضمان المطور؟

وقد قامت وزارة الموارد بإتاحة عدة خطوات من أجل الاستعلام عن أهلية الضمان كل شهر، وستظهر النتيجة ما بين السادس والعشرون من شهر يونيو وحتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وللاستعلام عن النتيجة، اتبع الخطوات التالية: