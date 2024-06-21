وزارة الإسكان السعودية تعلن عن موعد إيداع الدعم السكني شهر يونيو 2024 وماهي شروط استحقاق الدعم السكني

موعد إيداع الدعم السكني شهر يونيو 2024، من أكثر الأسئلة التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والتي تجيب عنها وزارة الإسكان السعودية والتي تقوم بصرف الدعم السكني للمستحقين في موعد ثابت شهرياً ، وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن مازالت تستقبل عدد كبير من الراغبين في الحصول على الدعم السكني، ويتم فرز الطلبات المقدمة والموافقة على الأـشخاص التني انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي سوف نتعرف عليها خلال السطور التالية …..

موعد إيداع الدعم السكني شهر يونيو 2024

وأعلنت وزارة الإسكان بالسعودية عن موعد إيداع الدعم السكني شهر يونيو 2024، والذي يكون كالمعتاد في 24 يونيو من كل شهر ميلادي، وأكدت الوزارة إلى أن الموعد ثابت لا يتم تغييره إلا في حال وإن تصادف هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد في هذه الحالة يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف ، كما يتم الإعلان عن الموعد الجديد على الصفحة الرسمية للوزارة حتى يتمكن المواطنين من الإطلاع على موعد الصرف بكل سهولة .

ما هي شروط استحقاق الدعم السكني؟

وأكدت وزارة الإسكان السعودية أنها تتلقى عدد كبير من طلبات الحصول على الدعم السكني من قبل المواطنين إلا أنه لم يتم الموافقة فقط إلا على الأشخاص التي انطبقت عليها الشروط الآتية: