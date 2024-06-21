“حكومة الجزائر”.. صب زيادة رواتب المتقاعدين لجميع المستفيدين في دولة الجزائر 2024

أقرت حكومة الجزائر متمثلة في وزارة المالية الجزائرية، عن جدول الزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها مؤخرًا لكي يحصل عليها جميع المتقاعدين في ولايات الجزائر، ولذا فيمكنك التعرف على قيمة الراتب بالزيادة الجديدة، للعمل على صرفها، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة التي تم التصديق عليها من قبل وزارة المالية، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب لموقع وزارة المالية الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

مع اختيار الخدمة التي ترغب في تأديتها.

وعليه يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقاعد.

النقر على زر “بحث”.

لتقوم حينها بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادة الجديدة.

جدول رواتب المتقاعدين بالزيادة

وعن الجدول التي تم التصديق عليه مؤخرًا لكي يحصل عليه جميع المتقاعدين في ولايات الجزائر والحصول على قيمة الراتب بالزيادة، كالتالي:-