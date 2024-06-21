وأخييييراً… حساب المواطن يعلن موعد صدور نتائج أهلية الدفعة 80 لشهر يوليو 2024 رابط الاستعلام بالخطوات

يعد حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة ، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن موعد صدور نتائج الأهلية الخاصة بدفعة شهر يوليو 2024 والتي تعد الدفعة الـ 80 من الإعلان عن برنامج حساب المواطن والتي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية تحديداً خلال عام 2017، كما يحرص حساب المواطن أيضاً على الرد على الاستفسارات التي يقدمها المواطنين والتي تخص موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 80 وإليكم خطوات ورابط الإستعلام…..

موعد صدور نتائج أهلية الدفعة 80 لشهر يوليو 2024

وحسب التصريحات التي أعلنت عنها الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن على الإنترنت فإن موعد صدور نتائج أهلية الدفعة 80 حساب المواطن سوف تكون خلال شهر يونيو الجاري، كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن أن نتائج الأهلية في العادة تصدر يوم 25 من كل شهر ميلادي، ليتمكن المواطنين من الإستعلام عنها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية…..

خطوات الاستعلام عن أهلية الدفعة 80 حساب المواطن

وبعد الإعلان عن نتائج الأهلية عبر برنامج حساب المواطن يمكنكم الإستعلام عنها بكل سهولة وذلك من خلال إتباع هذه الخطوات ….

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

ثم ادخل على قائمة الأهلية.

اختر دراسة الأهلية.

في النهاية سوف يعرض أمامك نتائج الأهلية الخاصة بك على الفور.

خطوات تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

أما في حال إن ظهر نتيجة المواطن “غير مؤهل” يمكن للمواطن أن يتقدم بتقديم اعتراض على هذه النتيجة ولكن بشرط أن يتم رفع الإعتراض قبل مرور 90 يوم من تاريخ نتائج الأهلية، وإليكم الخطوات…..